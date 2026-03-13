Equita, via libera del CdA all’aumento di capitale gratuito e al buyback per i piani di incentivazione

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di EQUITA Group ha deliberato - in seguito alla delega conferita dall’Assemblea degli Azionisti del 20 aprile 2023 - di aumentare gratuitamente il capitale sociale per nominali €78.854,90, mediante emissione di n. 346.554 azioni ordinarie, da assegnare ai beneficiari dei piani di incentivazione.



Le azioni di nuova emissione, pari a circa lo 0,7% del capitale sociale, saranno attribuite ai beneficiari e disciplinate dai termini e condizioni previste dai piani. A seguito del predetto aumento di capitale, il capitale azionario della Società sarà composto da 53.099.580 azioni ordinarie, di cui 1.523.757 azioni proprie.



Il Consiglio di Amministrazione della Società, si legge in una nota, ha altresì deliberato di riacquistare nell’ambito di un piano di buyback fino ad un numero massimo di azioni pari a quelle emesse a servizio dei piani, ad un prezzo di €5,8755 per azione. Il prezzo di acquisto è stato determinato dal Consiglio di Amministrazione sulla base del prezzo medio di chiusura (VWAP) del titolo EQUITA Group nei trenta giorni di mercato aperto antecedenti la riunione consiliare.



Il Buyback - che segue la delibera di approvazione dell’Assemblea degli Azionisti del 29 aprile 2025 e la successiva autorizzazione di Banca d’Italia del 19 febbraio 2026 - potrà essere effettuato sia sul mercato che su azioni precedentemente attribuite ai dipendenti nell’ambito dei piani di incentivazione del Gruppo.



Nell’operazione, SPAFID agirà in qualità di intermediario incaricato.

