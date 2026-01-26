Franklin Templeton riunisce le società di credito alternativo sotto il brand BSP

(Teleborsa) -, le società di Franklin Templeton attive nel settore del credito alternativo negli Stati Uniti e in Europa, hanno ufficialmente. Questa operazione rappresenta l'ultimo passo nell'integrazione di BSP e Alcentra, due società a, e riflette la crescente domanda da parte degli investitori di una piattaforma di credito globale specializzata con competenze in tutto lo spettro di questa asset class.Nel complesso, la piattaforma di credito alternativo di Franklin Templeton, che comprende anche il direct lender Apera, èBSP, nei prossimi cinque anni, con la possibilità di ulteriori acquisizioni laddove opportunità interessanti completino la sua offerta attuale. Ciò include l'espansione in nuovi mercati in Asia e Medio Oriente e in settori adiacenti all'interno del panorama del credito alternativo.BSP e Alcentra sono pionieri sinergici nel credito alternativo con una lunga esperienza nel supportare con successo gli investitori attraverso molteplici cicli di mercato - ha detto- Pertanto, questo allineamento sotto un brand unico rappresenta il naturale passaggio successivo per la nostra piattaforma globale integrata, che negli ultimi anni è diventata sempre più compatta e condivide già ricerca, distribuzione, team operativi e infrastrutture di livello mondiale".Franklin Templeton continua a impegnarsi per offrire ai propri investitori capacità di investimento ben diversificate all'interno della piattaforma globale, in particolare in determinati mercati locali e in aree specifiche di interesse. Ciò è stato dimostrato dalla recente acquisizione dinell'ottobre 2025, società specializzata nel lower-middle-market direct lending in tutta Europa. Con l'ingresso di Apera nel gruppo BSP, l'azienda così costituita gestisce oggi un patrimonio complessivo di 78 miliardi di dollari in strategie di credito corporate e 14 miliardi di dollari in strategie di debito immobiliare commerciale.