Frena la ricchezza delle famiglie italiane: Francia e Germania sempre più lontane

(Teleborsa) - Negli, perdendo terreno soprattutto nel confronto. Dal dicembre 2012 al giugno 2025 l’incremento nominale è stato, mentre la media dell’area euro si è attestata al 66,2%. Considerando però l’inflazione del periodo, con un indice di rivalutazione monetaria pari a 1,22, per le famiglie italiane si registra una diminuzione della ricchezza di circa il 2% in termini reali.È quanto emerge dall’analisi condotta dallasui dati dellarelativi alla ricchezza distribuita (Distributional Wealth Accounts – Dwa). Nel 2025 la ricchezza netta complessiva delle famiglie italiane ammonta auna quota in netto calo rispetto al 22,9% del 2012.ed è cresciuto del 13,3% nel periodo considerato, molto meno rispetto all’area euro nel suo complesso (+27,9%), alla Germania (+39,5%) e alla Francia (+52,6%).Anche osservando la ricchezza media per famiglia il quadro evidenzia un progressivo arretramento relativo. A fine 2012 le famiglie italiane disponevano in media di circa 375,6 mila euro, una cifra superiore a quella delle famiglie francesi (325,1 mila euro) e tedesche (228,5 mila euro).Il rallentamento della crescita della ricchezza si accompagna a un aumento marcato della sua concentrazione.il 60% si ferma al 12%, mentre il 10% più ricco controlla il 59,9% del totale. Ancora più significativo il dato relativo al 5% più ricco, che detiene il 49,4% della ricchezza nazionale: il valore più elevato tra i grandi Paesi europei, superato soltanto da Austria, Croazia e Lituania.Tramonta così anche il mito degli italiani come popolo di risparmiatori.. A giugno 2025 il tasso italiano si attesta al 12,3%, contro il 15,4% dell’area euro, il 19,2% della Germania e il 18,7% della Francia."I dati sulla ricchezza delle famiglie mostrano con chiarezza che l’Italia è un Paese in cui le disuguaglianze diventano sempre più ampie e in cui si fa sempre più preoccupante il divario con le altre grandi economie europee", commenta il segretario generale nazionale di. "Servono politiche innovative per, ponendo al centro la riduzione delle disuguaglianze".Secondo Colombani, un ruolo decisivo può essere svolto dalla. In un contesto di risorse pubbliche limitate, diventa centrale la canalizzazione del risparmio verso l’economia reale. In questa prospettiva, il varo dei conti di risparmio e di investimento da parte della Commissione europea rappresenta un passaggio importante, ma occorre tener conto delle specificità dei sistemi produttivi e dei mercati dei capitali nazionali."L’obiettivo del mercato unico dei capitali – conclude Colombani – è compatibile con la. Senza un approccio innovativo e coraggioso, il rischio è quello di assistere a un’ulteriore crescita delle disuguaglianze e a una conseguente disgregazione sociale".