WIIT, acquistate 70.000 azioni proprie

(Teleborsa) - WIIT
, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie, ha comunicato di aver acquistato
dal 23 al 27 febbraio 2026, complessivamente 70.000 azioni proprie
, al prezzo medio unitario di 26,8134 euro per azione, per un controvalore
pari a 1.871.743,34 euro
.
Dall'inizio del programma, il player italiano attivo nei servizi cloud per le applicazioni critiche aziendali ha acquistato 1.474.536 azioni ordinarie, per un controvalore complessivo di 32.481.978,61 euro; in seguito agli acquisti finora effettuati, detiene un totale di 3.471.829 azioni proprie, pari a circa il 12,39% del capitale sociale.
Nel frattempo, in Borsa, peggiora la performance del fornitore di servizi di cloud computing e di outsourcing informatico
, con un ribasso dello 0,94%, portandosi a 26,4 euro.