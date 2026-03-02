Milano 17:35
WIIT, acquistate 70.000 azioni proprie

(Teleborsa) - WIIT, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie, ha comunicato di aver acquistato dal 23 al 27 febbraio 2026, complessivamente 70.000 azioni proprie, al prezzo medio unitario di 26,8134 euro per azione, per un controvalore pari a 1.871.743,34 euro.

Dall'inizio del programma, il player italiano attivo nei servizi cloud per le applicazioni critiche aziendali ha acquistato 1.474.536 azioni ordinarie, per un controvalore complessivo di 32.481.978,61 euro; in seguito agli acquisti finora effettuati, detiene un totale di 3.471.829 azioni proprie, pari a circa il 12,39% del capitale sociale.

Nel frattempo, in Borsa, peggiora la performance del fornitore di servizi di cloud computing e di outsourcing informatico, con un ribasso dello 0,94%, portandosi a 26,4 euro.


