Zelestra: finanziamento green da 13 milioni di BPER per due impianti solari

(Teleborsa) -, azienda globale multitecnologica e orientata al cliente nel settore delle energie rinnovabili, ha raggiunto con successo ll'impiantoattraverso un pacchetto di finanziamento diconcordato con l'istituto di credito italiano BPER, che opera anche da banca di copertura e agente.L'operazione conferma, negli standard tecnici e nell'approccio orientato alla creazione di valore a lungo termine di Zelestra. Entrambi i progetti hannogruppo svizzero leader nel settore dell'energia e delle infrastrutture, che rafforzano la stabilita` dei ricavi e il profilo investment grade dei progetti. Insieme, i progettie di generare energia elettrica pulita sufficiente ad, ha dichiarato: "La firma del nostro primo accordo di finanziamento in Italia con un partner istituzionale di grande reputazione come BPERe del suo approccio disciplinato allo sviluppo e all'esecuzione dei progetti. Siamo grati per la fiducia riposta nel nostro team e nella nostra piattaforma. Ora rimaniamo concentrati sull'obiettivo di raddoppiare attivamente la nostra pipeline italiana da 1,4 GW entro il 2026 e di portare in costruzione un numero crescente di progetti solari e BESS".Recentementeche consentiranno la costruzione di una nuova capacita` solare fino a 168 MW. L'Italia e` uno dei mercati in piu` rapida crescita per Zelestra, con un portafoglio di oltre 1,4 GW di progetti BESS e solari in totale. L'azienda ha inoltreche sara` realizzato nel nord Italia, uno dei piu` grandi progetti di accumulo in batterie in Europa.