Hecate Energy, quotazione da 1,2 miliardi di dollari al Nasdaq tramite SPAC

(Teleborsa) -, società indipendente specializzata nello sviluppo di infrastrutture energetiche, ed, SPAC quotata sul Nasdaq, hanno stipulato uncon il simbolo "HCTE".L'operazione attribuisce a Hecate une il conto fiduciario di EGH erogherà fino a 155 milioni di dollari per lo sviluppo del portafoglio di parchi energetici su scala industriale di Hecate, eventuali rimborsi da parte degli azionisti di EGH e le spese di transazione. La transazione è stata approvata all'unanimità dai board di Hecate ed EGH e si prevede che si concluderà a metà del 2026.Hecate ha un portafoglio diversificato che comprende energia solare, accumulo di energia tramite batterie, eolico e generazione termica. Hecate è strategicamente posizionata per beneficiare della crescente domanda di terreni alimentati, trainata dallaFondata nel 2012 da un team di dirigenti esperti del settore energetico, Hecate ha creato il più ampio portafoglio indipendente di progetti di energia rinnovabile e termica, per un. Il portafoglio di Hecate è distribuito su otto mercati energetici statunitensi e 26 stati. Fin dalla sua fondazione, Hecate ha venduto con successo oltre 12 GW di progetti a un gruppo diversificato di controparti blue-chip. Inoltre, Hecate ha oltre quattro GW di progetti attualmente in esclusiva o in fase di negoziazione avanzata per la vendita."La nostra partnership con EGH e il suo team esperto e la quotazione in borsa, frutto del completamento con successo della nostra integrazione, rappresentano una pietra miliare per la trasformazione di Hecate, mentre avanziamo verso la prossima fase di crescita e creazione di valore - ha commentato- L'accesso ai mercati dei capitali pubblici rafforzerà la nostra capacità di accelerare lo sviluppo e la monetizzazione dei progetti, offrendo al contempo la flessibilità necessaria per evolverci in un produttore di energia indipendente e generare flussi di cassa ricorrenti a lungo termine".