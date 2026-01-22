Hecate Energy, quotazione da 1,2 miliardi di dollari al Nasdaq tramite SPAC

(Teleborsa) - Hecate Energy
, società indipendente specializzata nello sviluppo di infrastrutture energetiche, ed EGH Acquisition
, SPAC quotata sul Nasdaq, hanno stipulato un accordo definitivo di fusione aziendale che porterà Hecate ad essere una società quotata al Nasdaq
con il simbolo "HCTE".
L'operazione attribuisce a Hecate un valore aziendale pre-money di 1,2 miliardi di dollari
e il conto fiduciario di EGH erogherà fino a 155 milioni di dollari per lo sviluppo del portafoglio di parchi energetici su scala industriale di Hecate, eventuali rimborsi da parte degli azionisti di EGH e le spese di transazione. La transazione è stata approvata all'unanimità dai board di Hecate ed EGH e si prevede che si concluderà a metà del 2026.
Hecate ha un portafoglio diversificato che comprende energia solare, accumulo di energia tramite batterie, eolico e generazione termica. Hecate è strategicamente posizionata per beneficiare della crescente domanda di terreni alimentati, trainata dalla rapida crescita di data center, hyperscaler e altri clienti con carichi di grandi dimensioni
.
Fondata nel 2012 da un team di dirigenti esperti del settore energetico, Hecate ha creato il più ampio portafoglio indipendente di progetti di energia rinnovabile e termica, per un totale di oltre 47 gigawatt (GW)
. Il portafoglio di Hecate è distribuito su otto mercati energetici statunitensi e 26 stati. Fin dalla sua fondazione, Hecate ha venduto con successo oltre 12 GW di progetti a un gruppo diversificato di controparti blue-chip. Inoltre, Hecate ha oltre quattro GW di progetti attualmente in esclusiva o in fase di negoziazione avanzata per la vendita.
"La nostra partnership con EGH e il suo team esperto e la quotazione in borsa, frutto del completamento con successo della nostra integrazione, rappresentano una pietra miliare per la trasformazione di Hecate, mentre avanziamo verso la prossima fase di crescita e creazione di valore - ha commentato Chris Bullinger, CEO di Hecate
- L'accesso ai mercati dei capitali pubblici rafforzerà la nostra capacità di accelerare lo sviluppo e la monetizzazione dei progetti, offrendo al contempo la flessibilità necessaria per evolverci in un produttore di energia indipendente e generare flussi di cassa ricorrenti a lungo termine".