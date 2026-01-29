Milano 9:12
Analisi Tecnica: EUR/CAD del 28/01/2026

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 28 gennaio

Risultato positivo per il cambio Euro / CAD, che lievita dello 0,80%.

Lo status tecnico di medio periodo dell'Euro nei confronti del Dollaro Canadese ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 0,6187. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 0,6243, mentre il primo supporto è stimato a 0,6131.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
