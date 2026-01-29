Milano 9:14
Analisi Tecnica: USD/YEN del 28/01/2026

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 28 gennaio

Rialzo marcato per il cross americano contro Yen, che archivia la sessione in utile dello 0,73% sui valori precedenti.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 151,921. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 155,31. Il peggioramento del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 150,418.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
