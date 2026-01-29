Eurozona, sentiment economico e fiducia dei consumatori in crescita a gennaio

(Teleborsa) - A gennaio 2026, secondo i dati della, l'indicatore del(ESI) è cresciuto sia nell'UE che nell'area dell'euro (+1,9 punti la prima e +2,2 la seconda, rispettivamente a 99,2 e 99,4).Anche l'(EEI) è aumentato in entrambe le aree (UE: +0,9 punti, a 99,1; area dell'euro: +1,2 punti, a 98,2). Entrambi gli indicatori continuano a posizionarsi al di sotto della media di lungo termine di 100.Il netto rialzo dell'ESI è stato trainato da una maggiorein quasi tutti i settori – industria, servizi, commercio al dettaglio e consumatori – solo l'edilizia ha registrato un calo marginale. Anche a, il miglioramento è stato generalizzato, con l'ESI in netto miglioramento in tutte e sei le maggiori economie dell'UE: Francia (+5,8), Germania (+3,0), Polonia (+2,9), Paesi Bassi (+2,3), Spagna (+1,7) e Italia (+1,3).Laè aumentata (+0,8), trainata dall'aumento di tutte le sue componenti, vale a dire le aspettative dei consumatori sulla situazione economica generale del loro paese, le loro opinioni sulla situazione finanziaria passata e futura delle famiglie e le loro intenzioni di effettuare acquisti importanti.L'(EUI) è rimasto sostanzialmente invariato (-0,3 punti a 17,6). Ciò è dovuto al fatto che i responsabili dei servizi e delle costruzioni hanno segnalato un leggero aumento dell'incertezza sulla loro futura situazione aziendale, mentre l'incertezza nell'industria è rimasta invariata e i responsabili del commercio al dettaglio hanno segnalato un'incertezza notevolmente inferiore. Anche l'incertezza dei consumatori sulla loro futura situazione finanziaria è diminuita.