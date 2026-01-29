Giglio.com, Matteo Gatti lascia il CdA. Non verrà sostituito

Giglio.com

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore della vendita online per la moda di lusso multimarca, ha reso noto che. Gatti era stato nominato consigliere di amministrazione nel 2019 nel contesto dell'operazione che ha portato la società Equilybra, da lui rappresentata, nel capitale della società come azionista di minoranza qualificata. La partecipazione odierna di Equilybra si è ridotta al di sotto della soglia di rilevanza del 5%. Gatti detiene 19.050 azioni.Il Consiglio di Amministrazione, avendo un numero di amministratori sufficiente ai sensi del proprio Statuto,o. Il CdA è composto da: Giuseppe Giglio (Presidente e Amministratore Delegato), Federico Giglio (Amministratore Delegato), Michele Giglio, Francesco Tombolini, Luca Cuomo, Alessandro Varisco (consigliere indipendente).