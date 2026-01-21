Milano 10:47
Londra: balza in avanti Metlen Energy & Metals

(Teleborsa) - Balza in avanti Metlen Energy & Metals, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,54%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100, evidenzia un rallentamento del trend di Metlen Energy & Metals rispetto al principale indice della Borsa di Londra, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 41,9 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 42,95. Il peggioramento di Metlen Energy & Metals è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 41,4.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
