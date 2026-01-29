Londra: positiva la giornata per Fresnillo

(Teleborsa) - Seduta positiva per il leader mondiale dell'argento
, che avanza bene del 3,35%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100
, su base settimanale, si nota che Fresnillo
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +5,04%, rispetto a +0,72% del principale indice della Borsa di Londra
).
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Fresnillo
. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 43,08 sterline. Primo supporto visto a 42,06. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 41,58.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)