Milano 11:03
45.337 +0,44%
Nasdaq 28-gen
26.023 0,00%
Dow Jones 28-gen
49.016 +0,02%
Londra 11:03
10.194 +0,39%
Francoforte 11:02
24.550 -1,10%

Londra: positiva la giornata per Fresnillo

Migliori e peggiori
Londra: positiva la giornata per Fresnillo
(Teleborsa) - Seduta positiva per il leader mondiale dell'argento, che avanza bene del 3,35%.

Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, si nota che Fresnillo mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +5,04%, rispetto a +0,72% del principale indice della Borsa di Londra).


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Fresnillo. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 43,08 sterline. Primo supporto visto a 42,06. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 41,58.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
