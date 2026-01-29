Oriental Fashion Show torna a Parigi durante la Haute Couture Week

(Teleborsa) - In concomitanza con la Haute Couture Week,
l’Oriental Fashion Show
è tornato a Parigi sotto la direzione artistica di Hind Joudar,
presentando le collezioni Couture Primavera/Estate 2026
di designer internazionali. L’evento ha dato vita a un dialogo creativo tra artigianato d’eccellenza, sperimentazione stilistica e identità culturali, confermandosi come spazio di incontro tra tradizione e visione contemporanea.
Le sfilate si sono svolte in due location iconiche
. Il 25 gennaio all’Hôtel de Crillon
, Yoland (Sultanato dell’Oman)
ha portato in scena una couture preziosa, caratterizzata da ricami sofisticati, lavorazioni manuali e una palette cromatica intensa, mentre Reesha Design by Shahad Al Sharood (Dubai)
ha proposto una couture giocosa e moderna, resa riconoscibile dall’uso scenografico delle piume.
Il 27 gennaio al Musée Guimet
, il programma si è ampliato con una ricca selezione di designer. Manal Ajaj (Dubai)
ha presentato abiti scultorei dalle forme architettoniche, seguita da Reem Raddad (Giordania)
, che ha saputo fondere con eleganza estetiche orientali e occidentali. Bernard Jabbour (Libano)
ha proposto creazioni da sera dal taglio senza tempo, mentre Hany El Behairy (Egitto)
ha reinterpretato la bridal couture in chiave innovativa.
A completare il calendario, Adiba (Kuwait)
ha portato una visione bridal ispirata a un’eleganza nostalgica, Hiroshi Goto(Giappone/Brasile)
ha offerto una lettura sperimentale del bridal contemporaneo e Miss Kamilla (Uzbekistan)
ha valorizzato la sartoria nuziale con richiami alla tradizione locale. Golli (Turkmenistan)
ha puntato su linee essenziali e sartoriali per un’eleganza quotidiana, mentre Anara Zakirli (Azerbaigian)
ha esplorato la forza espressiva del monocromo. Particolarmente significativa la collaborazione tra Gowher Gouvernet (Turkmenistan)
e Claude Patrick(Francia),
che ha unito heritage e sperimentazione in una sintesi culturale intensa.
Con questa edizione, l’Oriental Fashion Show rafforza il proprio ruolo di piattaforma internazionale di riferimento
, capace di valorizzare la moda come linguaggio universale di dialogo, connessione e scambio tra culture.