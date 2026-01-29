Oriental Fashion Show torna a Parigi durante la Haute Couture Week

(Teleborsa) - In concomitanza con lal’è tornato a Parigi sotto la direzione artistica dipresentando le collezionidi designer internazionali. L’evento ha dato vita a un dialogo creativo tra artigianato d’eccellenza, sperimentazione stilistica e identità culturali, confermandosi come spazio di incontro tra tradizione e visione contemporanea.Le sfilate si sono svolte in. Ilha portato in scena una couture preziosa, caratterizzata da ricami sofisticati, lavorazioni manuali e una palette cromatica intensa, mentreha proposto una couture giocosa e moderna, resa riconoscibile dall’uso scenografico delle piume.Il, il programma si è ampliato con una ricca selezione di designer.ha presentato abiti scultorei dalle forme architettoniche, seguita da, che ha saputo fondere con eleganza estetiche orientali e occidentali.ha proposto creazioni da sera dal taglio senza tempo, mentreha reinterpretato la bridal couture in chiave innovativa.A completare il calendario,ha portato una visione bridal ispirata a un’eleganza nostalgica,ha offerto una lettura sperimentale del bridal contemporaneo eha valorizzato la sartoria nuziale con richiami alla tradizione locale.ha puntato su linee essenziali e sartoriali per un’eleganza quotidiana, mentreha esplorato la forza espressiva del monocromo. Particolarmente significativa la collaborazione trache ha unito heritage e sperimentazione in una sintesi culturale intensa.Con questa edizione, l’Oriental Fashion Show rafforza il proprio ruolo di, capace di valorizzare la moda come linguaggio universale di dialogo, connessione e scambio tra culture.