Safilo, vendite 2025 scendono a 983,4 milioni di euro penalizzate dal dollaro. Migliorano margini

Safilo

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nella creazione, nella produzione e nella distribuzione di occhiali da vista e da sole, ha comunicato che lepreliminari delsi sono attestate a 983,4 milioni di euro, con una crescita dell'1,8% a cambi costanti, dopo unche ha segnato un incremento dello 0,4% rispetto allo stesso periodo del 2024. A cambi correnti, le vendite hanno registrato un calo dell'1% sull'anno e del 4,6% nel trimestre, risentendo del progressivo indebolimento registrato dal dollaro sull'euro nel corso dell'anno.Complessivamente, nel 2025 le vendite a cambi costanti sono cresciute sia inche inrispettivamente dell'1,8% (-2,6% a cambi correnti) e del 2,7% (+2,3% a cambi correnti). L'anno è stato positivo anche per l'area, in progressione del 4,8% (+1,3% a cambi correnti), mentre le vendite nel Resto del Mondo hanno chiuso l'esercizio in contrazione del 4,5% (-10% a cambi correnti).A livello di, il quarto trimestre si è attestato all'6,7%, in crescita di 120 punti base rispetto al margine del 5,5% registrato nel quarto trimestre 2024. Nell'esercizio 2025, il margine EBITDA ha raggiunto il 10,8%, in miglioramento di 280 punti base rispetto al 2024. Su, esclusi i costi e i proventi non ricorrenti del periodo, il margine EBITDA del quarto trimestre è aumentato di 130 punti base, all'8,8% delle vendite. Nell'esercizio 2025, il margine EBITDA adjusted si è quindi attestato al 10,6% delle vendite, in crescita di 120 punti base rispetto al 9,4% registrato nel 2024.Nell'ultimo trimestre dell'anno, Safilo ha confermato una buona generazione di cassa, registrando undi quasi 16 milioni di euro, prima dell'investimento sopra menzionato. L'esercizio 2025 si è chiuso con un Free Cash Flow totale di 55 milioni di euro, inclusi i proventi netti di 11,9 milioni di euro derivanti dalla cessione di Lenti S.r.l. avvenuta a giugno 2025, e tenuto conto di tutti gli investimenti.L'al 31 dicembre 2025 si è attestato a 46 milioni di euro (6,6 milioni di euro pre-IFRS), dopo l'esecuzione del programma di Acquisto Azioni proprie, avviato il 25 giugno e completato il 22 dicembre 2025 per complessivi 18 milioni di euro nell'anno.Per il, "pur in presenza delle persistenti sfide e complessità del contesto geopolitico e macroeconomico che continueranno a influenzare le opportunità di crescita della top line, il Gruppo rimarrà focalizzato sulle proprie direttrici strategiche di sviluppo, sia organiche sia attraverso acquisizioni selettive - si legge in una nota - Safilo ritiene di disporre delle leve necessarie per proseguire nel rafforzamento della redditività e nella generazione di cassa, consolidando così la propria capacità di creare valore sostenibile nel lungo periodo".