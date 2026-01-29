Safilo, vendite 2025 scendono a 983,4 milioni di euro penalizzate dal dollaro. Migliorano margini

(Teleborsa) - Safilo
, società quotata su Euronext Milan e attiva nella creazione, nella produzione e nella distribuzione di occhiali da vista e da sole, ha comunicato che le vendite
preliminari del 2025
si sono attestate a 983,4 milioni di euro, con una crescita dell'1,8% a cambi costanti, dopo un quarto trimestre
che ha segnato un incremento dello 0,4% rispetto allo stesso periodo del 2024. A cambi correnti, le vendite hanno registrato un calo dell'1% sull'anno e del 4,6% nel trimestre, risentendo del progressivo indebolimento registrato dal dollaro sull'euro nel corso dell'anno.
Complessivamente, nel 2025 le vendite a cambi costanti sono cresciute sia in Nord America
che in Europa
rispettivamente dell'1,8% (-2,6% a cambi correnti) e del 2,7% (+2,3% a cambi correnti). L'anno è stato positivo anche per l'area Asia e Pacifico
, in progressione del 4,8% (+1,3% a cambi correnti), mentre le vendite nel Resto del Mondo hanno chiuso l'esercizio in contrazione del 4,5% (-10% a cambi correnti).
A livello di margine EBITDA
, il quarto trimestre si è attestato all'6,7%, in crescita di 120 punti base rispetto al margine del 5,5% registrato nel quarto trimestre 2024. Nell'esercizio 2025, il margine EBITDA ha raggiunto il 10,8%, in miglioramento di 280 punti base rispetto al 2024. Su base adjusted
, esclusi i costi e i proventi non ricorrenti del periodo, il margine EBITDA del quarto trimestre è aumentato di 130 punti base, all'8,8% delle vendite. Nell'esercizio 2025, il margine EBITDA adjusted si è quindi attestato al 10,6% delle vendite, in crescita di 120 punti base rispetto al 9,4% registrato nel 2024.
Nell'ultimo trimestre dell'anno, Safilo ha confermato una buona generazione di cassa, registrando un Free Cash Flow
di quasi 16 milioni di euro, prima dell'investimento sopra menzionato. L'esercizio 2025 si è chiuso con un Free Cash Flow totale di 55 milioni di euro, inclusi i proventi netti di 11,9 milioni di euro derivanti dalla cessione di Lenti S.r.l. avvenuta a giugno 2025, e tenuto conto di tutti gli investimenti.
L'indebitamento netto
al 31 dicembre 2025 si è attestato a 46 milioni di euro (6,6 milioni di euro pre-IFRS), dopo l'esecuzione del programma di Acquisto Azioni proprie, avviato il 25 giugno e completato il 22 dicembre 2025 per complessivi 18 milioni di euro nell'anno.
Per il 2026
, "pur in presenza delle persistenti sfide e complessità del contesto geopolitico e macroeconomico che continueranno a influenzare le opportunità di crescita della top line, il Gruppo rimarrà focalizzato sulle proprie direttrici strategiche di sviluppo, sia organiche sia attraverso acquisizioni selettive - si legge in una nota - Safilo ritiene di disporre delle leve necessarie per proseguire nel rafforzamento della redditività e nella generazione di cassa, consolidando così la propria capacità di creare valore sostenibile nel lungo periodo".