SG Company vara il nuovo piano al 2030: fatturato a 150 milioni ed Ebitda a 12,75 milioni

(Teleborsa) - il Consiglio di Amministrazione di SG Company Società Benefit, capogruppo che investe e partecipa in quota di maggioranza in società d’eccellenza nel settore Entertainment&Communication, ha approvato il Piano Industriale 2026-2030 del Gruppo con importanti target economico-finanziari, basati sia sulla crescita organica sia sullo sviluppo per linee esterne tramite operazioni di M&A, con investimenti selettivi sul territorio nazionale ed estero.



Fatturato pari a 150 milioni: il Piano prevede di triplicare il fatturato nel periodo considerato, con un contributo previsto pari al 50% dalla crescita organica e al 50% dalle operazioni di M&A, con investimenti sia in Italia sia nel mercato estero, con priorità iniziale all’Europa; Ebitda pari a 12,75 milioni: si prevede un Ebitda margin pari all’8,5%, perseguibile tramite una maggiore partecipazione a bandi di gara pubblici e un superiore riconoscimento del brand, che si manifesta nei pricing di vendita; la riduzione dei costi diretti di produzione grazie a sempre maggiori economie di scala e la riduzione dei costi generali, grazie all’ulteriore efficientamento

della struttura societaria; Rapporto PFN/Ebitda pari a 1x: il Piano prevede un netto miglioramento del rapporto di indebitamento rispetto alla marginalità operativa.



Nel dettaglio, con riferimento alla crescita organica, lo sviluppo verrà sostenuto, da una parte, dalla solidità delle competenze imprenditoriali presenti nei diversi ambiti operativi e da un modello collaborativo ormai pienamente consolidato, che favorisce networking interno, condivisione strutturata di progetti, opportunità commerciali e iniziative verso i clienti e, dall’altra, da interventi mirati alla riduzione dei costi amministrativi e delle attività di governance.



Relativamente, invece, allo sviluppo per linee esterne, le operazioni di M&A continueranno a rappresentare un fondamentale asset di crescita. SG Company, infatti, mira ad aggregare eccellenze del settore, aziende operative con brand storici e riconoscibili e con una struttura economica e patrimoniale positiva, acquisendo partecipazioni in quota di maggioranza e controllo. Le operazioni di acquisizione prevederanno, come di consueto, il mantenimento dell’autonomia della governance preesistente nella gestione del core business e una gestione amministrativa e finanziaria cogestita con la holding SG Company. Le acquisizioni potranno essere finalizzate da parte di SG Company o direttamente dalle società da essa controllate e verteranno principalmente nelle quattro macroaree di riferimento del business del Gruppo: live communication, advertising, integrated & digital communication, engagement, loyalty e shopper marketing e technology.



La sostenibilità finanziaria del Piano Industriale si fonda su una strategia pluriennale articolata su tre direttrici principali di funding: finanziamenti a medio/lungo termine (con parziali garanzie pubbliche), finalizzati principalmente alla crescita organica, con priorità su investimenti in capitale circolante e potenziamento della capacità produttiva e commerciale; finanziamenti dedicati alle operazioni di M&A, con l’attivazione di linee di credito specifiche sulle società che realizzano direttamente l’operazione, favorendo una chiara segregazione finanziaria dei rischi e dei flussi di cassa associati alla singola acquisizione; finanziamenti “rilevanti” tramite operatori istituzionali e specializzati, di maggiore dimensione, volti a ottimizzare la struttura del debito (allungandone la duration) e sostenere un piano di crescita più ampio e con strumenti che potrebbero includere mutui di lungo periodo, minibond eventualmente assistiti da garanzie pubbliche o strumenti di debito flessibili.

Le tre direttrici di funding verranno calibrate per supportare sia la crescita organica sia le operazioni di sviluppo per linee esterne, con l’obiettivo di garantire equilibrio tra fabbisogno finanziario, struttura del capitale, profilo di rischio e duration dell’operazione, preservando al contempo la flessibilità necessaria a sostenere nuove opportunità di investimento.



Davide Verdesca e Francesco Merone, rispettivamente CEO & Chairman e CFO di SG Company, hanno all’unisono dichiarato: "Abbiamo chiesto al CdA di approvare un piano strategico a lungo termine nella convinzione che i progetti più solidi e duraturi richiedano tempo, visione e un percorso di crescita graduale. Con la realizzazione degli obiettivi di questo nuovo piano, SG Company ambisce a diventare un’azienda di riferimento nel panorama nazionale, con presenze anche fuori dall’Italia. Gli obiettivi indicati sono il naturale

proseguimento dell’ampia strategia del Gruppo avviata negli scorsi anni e confermano il nostro approccio di acquisizione e integrazione delle aziende target. Vogliamo costruire un gruppo sempre più ricco di imprenditori che operano nel mondo della comunicazione a 360 gradi, che desiderano lasciare il segno nelle rispettive aree di affari. Nel gruppo SG Company troveranno lo spazio, i mezzi e le risorse migliori per sostenere il loro business e, se vorranno, fare un salto di qualità. Pur consapevoli che si tratta di un piano estremamente ambizioso, riteniamo che con le competenze acquisite, gli strumenti a disposizione e le sinergie costruite sino ad oggi, questi obiettivi siano più facilmente perseguibili rispetto a quelli raggiunti in occasione dei precedenti due piani industriali. SG Company negli ultimi anni sta diventando sempre di più un’azienda di aggregazione che attira imprenditori e realtà imprenditoriali da ogni parte d’Italia. L’aspetto però che più ci contraddistingue, è la capacità di accompagnare all’aggregazione un piano di integrazione e di sviluppo diverso dagli altri. Noi favoriamo la crescita della singola società integrata mantenendone tutti i caratteri di distintività e di governance che aveva prima di entrare nel gruppo. Questo consente sia di mantenere inalterato il rapporto fiduciario fra i collaboratori e i capi azienda, anche dopo le acquisizioni, sia di costruire un piano di sviluppo e/o di passaggio di consegne, condiviso. Per imprenditori che hanno speso la loro vita in azienda, sapere che ci sarà un solido e proficuo futuro anche dopo di loro, ha un valore inestimabile. Noi riusciamo a garantirglielo".

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