Elon Musk: "Il 2026 sarà l'anni di AI e robotica"

Tesla

(Teleborsa) - Il miliardario americanoconferma il suo ottimismo nello sviluppo dell'AI e la sua anima di innovatore e si dicecome l'anno dello. Lo ha affermato il fondatore di xAI, Neuralink,e SpaceX, dopo il round di finanziamento da 20 miliardi di dollari di xAI., ha affermato Musk in un podcast pubblicato sul canale Moonshots con Peter Diamandis, descrivendo questa condizione come il, superando l'intelligenza umana e portando l'umanità a progressi importanti e ad un periodo di straordinaria abbondanza. "La Singolarità è un, simile a un orizzonte degli eventi", ha sottolineato.Musk. "Optimus sarà il prodotto più importante di sempre", ha assicurato Musk, aggiungendo che la versione Gen 3 sarà presentata a inizio 2026 e lacon l'obiettivo di produrre milioni di unità all'anno. "Questi robot avranno mani più abili degli umani - ha agigunto - diventeranno in pochi anni migliori dei chirurghi più esperti e democratizzeranno la sanità, rendendo cure mediche avanzate accessibili a tutti"., che nel 2026 avvierà la, con procedure chirurgiche quasi interamente automatizzate. "Neuralink rivoluzionerà la medicina, ripristinando funzioni corporee e potenziando le capacità umane", ha detto Musk, parlando anche delmirato a restituire la vista ai non vedenti anche dalla nascita.0, ha concluso l'imprenditore statunitense, che sta assicurando investimenti massicci nelle sue aziende in vista di una "rivoluzione tecnologica".