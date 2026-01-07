Milano 14:52
Elon Musk: "Il 2026 sarà l'anni di AI e robotica"

(Teleborsa) - Il miliardario americano Elon Musk conferma il suo ottimismo nello sviluppo dell'AI e la sua anima di innovatore e si dice convinto che il 2026 verrà ricordato come l'anno dello sviluppo dell'AI e della robotica. Lo ha affermato il fondatore di xAI, Neuralink, Tesla e SpaceX, dopo il round di finanziamento da 20 miliardi di dollari di xAI.

"Siamo entrati nella Singolarità tecnologica", ha affermato Musk in un podcast pubblicato sul canale Moonshots con Peter Diamandis, descrivendo questa condizione come il momento irreversibile in cui l'AI accelera esponenzialmente, superando l'intelligenza umana e portando l'umanità a progressi importanti e ad un periodo di straordinaria abbondanza. "La Singolarità è un punto di non ritorno, simile a un orizzonte degli eventi", ha sottolineato.

Musk vede al centro dell'AI applicata "Optimus”, il robot umanoide di Tesla. "Optimus sarà il prodotto più importante di sempre", ha assicurato Musk, aggiungendo che la versione Gen 3 sarà presentata a inizio 2026 e la produzione di massa sarà avviata ad aprile con l'obiettivo di produrre milioni di unità all'anno. "Questi robot avranno mani più abili degli umani - ha agigunto - diventeranno in pochi anni migliori dei chirurghi più esperti e democratizzeranno la sanità, rendendo cure mediche avanzate accessibili a tutti".

Prospettive entusiasmanti anche per Neuralink, che nel 2026 avvierà la produzione ad alto volume degli impianti cerebrali, con procedure chirurgiche quasi interamente automatizzate. "Neuralink rivoluzionerà la medicina, ripristinando funzioni corporee e potenziando le capacità umane", ha detto Musk, parlando anche del progetto Blindsight, mirato a restituire la vista ai non vedenti anche dalla nascita.0

"Sarà un futuro incredibile, di abbondanza per tutti", ha concluso l'imprenditore statunitense, che sta assicurando investimenti massicci nelle sue aziende in vista di una "rivoluzione tecnologica".
