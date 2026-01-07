Elon Musk: "Il 2026 sarà l'anni di AI e robotica"

(Teleborsa) - Il miliardario americano Elon Musk
conferma il suo ottimismo nello sviluppo dell'AI e la sua anima di innovatore e si dice convinto che il 2026 verrà ricordato
come l'anno dello sviluppo dell'AI e della robotica
. Lo ha affermato il fondatore di xAI, Neuralink, Tesla
e SpaceX, dopo il round di finanziamento da 20 miliardi di dollari di xAI."Siamo entrati nella Singolarità tecnologica"
, ha affermato Musk in un podcast pubblicato sul canale Moonshots con Peter Diamandis, descrivendo questa condizione come il momento irreversibile in cui l'AI accelera esponenzialmente
, superando l'intelligenza umana e portando l'umanità a progressi importanti e ad un periodo di straordinaria abbondanza. "La Singolarità è un punto di non ritorno
, simile a un orizzonte degli eventi", ha sottolineato.
Musk vede al centro dell'AI applicata "Optimus”, il robot umanoide di Tesla
. "Optimus sarà il prodotto più importante di sempre", ha assicurato Musk, aggiungendo che la versione Gen 3 sarà presentata a inizio 2026 e la produzione di massa sarà avviata ad aprile
con l'obiettivo di produrre milioni di unità all'anno. "Questi robot avranno mani più abili degli umani - ha agigunto - diventeranno in pochi anni migliori dei chirurghi più esperti e democratizzeranno la sanità, rendendo cure mediche avanzate accessibili a tutti".Prospettive entusiasmanti anche per Neuralink
, che nel 2026 avvierà la produzione ad alto volume degli impianti cerebrali
, con procedure chirurgiche quasi interamente automatizzate. "Neuralink rivoluzionerà la medicina, ripristinando funzioni corporee e potenziando le capacità umane", ha detto Musk, parlando anche del progetto Blindsight,
mirato a restituire la vista ai non vedenti anche dalla nascita.0"Sarà un futuro incredibile, di abbondanza per tutti"
, ha concluso l'imprenditore statunitense, che sta assicurando investimenti massicci nelle sue aziende in vista di una "rivoluzione tecnologica".