USA, Stoccaggi gas (WoW) nella settimana del 23 gennaio

USA, Stoccaggi gas nella settimana del 23 gennaio su base settimanale (WoW) -242 Mld piedi cubi, in calo rispetto al precedente -120 Mld piedi cubi (la previsione era -237 Mld piedi cubi).

(Foto: Pete Linforth / Pixabay)
