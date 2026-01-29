Valero Energy, titolo tocca massimo storico, conti oltre le attese nel trimestre

Valero Energy

(Teleborsa) - Le azioni diha raggiunto nella mattinata statunitense un, salendo a 194,44 dollari, riflettendo il sentiment positivo degli investitori anche grazie a una trimestrale che ha superato le attese degli analisti.NelValero Energy ha consuntivato unpari a 3,82 dollari, ben oltre le stime degli analisti ferme a 3,21 dollari, e a fronte dei 0,64 dollari per azione registrati nel quarto trimestre 2024. Hanno contribuito alla crescita degli utili in particolare la forte performance del segmento di raffinazione e la produzione di etanolo.hanno piegato a 30,37 miliardi dai 30,76 miliardi del pari periodo del 2024, pur risultando sensibilmente superiori al consensus di 28,93 miliardi."Il 2025 è stato il nostro anno migliore in termini di disponibilità meccanica, sicurezza del personale e performance ambientale, grazie ai record in termini di sicurezza del personale e dei processi raggiunti nel 2024", ha dichiarato. "Abbiamo inoltre raggiunto livelli record di produttività nella raffinazione e di produzione di etanolo sia nel quarto trimestre che nell'intero anno. Questi risultati riflettono il duro lavoro, la competenza e la dedizione di tutto il nostro team".I rendimenti in contanti per gli azionisti di Valero hanno totalizzato 1,4 miliardi di dollari nel quarto trimestre del 2025, con un rapporto di distribuzione del 66% del flusso di cassa netto rettificato generato dalle attività operative.Il 22 gennaio 2026, Valero ha annunciato unsulle azioni ordinarie da 1,13 dollari per azione a 1,20 dollari per azione, a dimostrazione della sua solida posizione finanziaria.Guardando al futuro, Valero Energy prevede di, concentrandosi sull’ottimizzazione della raffinazione e sull’espansione dell’energia rinnovabile. La società prevede condizioni di mercato favorevoli per il diesel rinnovabile e si sta preparando per una potenziale espansione del mercato E15. La guidance per il primo trimestre del 2026 prevede un EPS di 1,75 dollari e ricavi di 27,48 miliardi di dollari.Durante la conference call Valero Energy ha dichiarato di avere strettoe acquisterà barili da tutti e tre. L'azienda ha aggiunto che prevede che il greggio venezuelano costituirà "una parte piuttosto consistente della sua dieta di greggio pesante" a febbraio e marzo. Valero ha anche affermato che la sua capacità di processare greggio venezuelano dovrebbe superare di gran lunga i 240.000 barili al giorno.Le raffinerie statunitensi potrebbero trarre notevoli benefici dagli sforzi del presidente Donald Trump per incrementare la produzione in Venezuela e ricostruire il settore petrolifero in rovina dopo la cattura del presidente Nicolas Maduro all'inizio di gennaio da parte degli Stati Uniti.