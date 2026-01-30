Milano 9:52
45.402 +0,72%
Nasdaq 29-gen
25.884 0,00%
Dow Jones 29-gen
49.072 +0,11%
Londra 9:52
10.182 +0,10%
24.503 +0,80%

Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 29/01/2026

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 29 gennaio

Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del principale indice della Borsa di Londra, che in chiusura evidenzia un timido -0,04%.

Lo status tecnico del FTSE 100 è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 10.202,5, mentre il primo supporto è stimato a 10.138,1. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 10.266,8.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
