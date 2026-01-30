Milano 17:35
45.527 +1,00%
Nasdaq 19:49
25.556 -1,27%
Dow Jones 19:49
48.661 -0,84%
Londra 17:35
10.224 +0,51%
Francoforte 17:35
24.539 +0,94%

Borsa: Calo per il Nasdaq-100, in perdita dell'1,32% alle 19:30

Il Nasdaq-100 continua gli scambi a 25.541,42 punti

In breve, Finanza
Sottotono l'indice dei tecnologici USA che passa di mano con un ribasso dell'1,32% alle 19:30 e si muove in territorio negativo a 25.541,42 punti.
