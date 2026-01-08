E.P.H., CdA nomina Fabio Ramondelli AD e Massimo Guerra Direttore Generale

E.P.H.

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di, holding quotata su Euronext Milan in fase di rilancio grazie al nuovo socio Rona, ha deliberato di nominare il consiglierequale. Inoltre, ha deliberato di conferire al consigliere di amministrazionespecifichecon riferimento alle attività e funzioni di indirizzo, coordinamento e supervisione nell’ambito della gestione delle future partecipate della società. Roberto Culicchi resta Presidente.Il CdA ha anche provveduto alla nomina, a partire dalla data odierna, diqualedi EPH. Guerra è qualificabile come parte correlata della società in quanto titolare di un rapporto di consulenza con Rona, attuale socio di maggioranza di E.P.H., detentore di una partecipazione al capitale sociale pari a circa il 67%. L’incarico, che comporta l’attribuzione dei poteri operativi funzionali alla gestione aziendale, da esercitarsi in coordinamento con l’Amministratore Delegato, ha durata triennale.Nel corso della riunione del CdA è stato esaminato lo stato della situazione patrimoniale della società e sono state ratificate le attività già svolte in relazione all’individuazione e alla valutazione di iniziative industriali funzionali al nuovo piano industriale. In particolare, EPH e Rona procederanno alla sottoscrizione di un accordo vincolante finalizzato allo, con una capacità complessiva pari a 20 MW, il cui avvio operativo è previsto a partire da febbraio 2026. Lo sviluppo del progetto vedrà il coinvolgimento congiunto di RTE Tunis, EPH e Rona.L’accordo si inserisce nel quadro del, che prevede, per il periodo 2025–2030, la realizzazione di nuova capacità da fonti rinnovabili su larga scala. Nell’ambito di tale programma, EPH e Rona definiranno un’intesa, frutto di una trattativa avviata nei mesi scorsi con RTE Tunis, che consolida il ruolo delle parti quali operatori strategici nel settore delle energie rinnovabili.