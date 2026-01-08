E.P.H., CdA nomina Fabio Ramondelli AD e Massimo Guerra Direttore Generale

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di E.P.H.
, holding quotata su Euronext Milan in fase di rilancio grazie al nuovo socio Rona, ha deliberato di nominare il consigliere Fabio Ramondelli
quale Amministratore Delegato
. Inoltre, ha deliberato di conferire al consigliere di amministrazione Rodolfo Galbiati
specifiche deleghe gestionali
con riferimento alle attività e funzioni di indirizzo, coordinamento e supervisione nell’ambito della gestione delle future partecipate della società. Roberto Culicchi resta Presidente.
Il CdA ha anche provveduto alla nomina, a partire dalla data odierna, di Massimo Guerra
quale Direttore Generale
di EPH. Guerra è qualificabile come parte correlata della società in quanto titolare di un rapporto di consulenza con Rona, attuale socio di maggioranza di E.P.H., detentore di una partecipazione al capitale sociale pari a circa il 67%. L’incarico, che comporta l’attribuzione dei poteri operativi funzionali alla gestione aziendale, da esercitarsi in coordinamento con l’Amministratore Delegato, ha durata triennale.
Nel corso della riunione del CdA è stato esaminato lo stato della situazione patrimoniale della società e sono state ratificate le attività già svolte in relazione all’individuazione e alla valutazione di iniziative industriali funzionali al nuovo piano industriale. In particolare, EPH e Rona procederanno alla sottoscrizione di un accordo vincolante finalizzato allo sviluppo di un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili
, con una capacità complessiva pari a 20 MW, il cui avvio operativo è previsto a partire da febbraio 2026. Lo sviluppo del progetto vedrà il coinvolgimento congiunto di RTE Tunis, EPH e Rona.
L’accordo si inserisce nel quadro del Piano Energetico Nazionale Tunisino
, che prevede, per il periodo 2025–2030, la realizzazione di nuova capacità da fonti rinnovabili su larga scala. Nell'ambito di tale programma, EPH e Rona definiranno un'intesa, frutto di una trattativa avviata nei mesi scorsi con RTE Tunis, che consolida il ruolo delle parti quali operatori strategici nel settore delle energie rinnovabili.