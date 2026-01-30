L'Istat stima PIL 4° trimestre in crescita dello 0,3%

(Teleborsa) - La crescita del PIL italiano
, nel quarto trimestre del 2025, si attesta alo 0,3%
rispetto al trimestre precedente, risultando superiore al +0,1% del trimestre precedente ed al +0,2% del consensus
. La crescita tendenziale si attesta allo 0,8% rispetto allo stesso trimestre del 2024
. E' quanto emerge dall'ultimo rapporto dell'Istat pubblicato stamattina.
Questo risultato, che ha natura provvisoria, determina una crescita del Pil nel 2025 dello 0,7%
rispetto al 2024 in termini reali, corretti per gli effetti di calendario e destagionalizzati (nel 2025 vi sono state tre giornate lavorative in meno rispetto al 2024). La variazione acquisita per il 2026 è pari allo 0,3%.
La variazione congiunturale è la sintesi di un aumento del valore aggiunto in tutti i principali comparti
, più marcato nell’agricoltura, silvicoltura e pesca e nell’industria. Dal lato della domanda
, vi è un contributo positivo della componente nazionale
(al lordo delle scorte) e un apporto negativo della componente estera
netta (export).
I risultati dei conti nazionali annuali per il 2025 saranno diffusi il prossimo 2 marzo, mentre quelli trimestrali coerenti con i nuovi dati annuali verranno presentati il 4 marzo.
Nonostante la crcescita superiore alle attese degli analisti, l'Unione Nazionale Consumatori (UNC) parla di "un rialzo misero" del PIL, aggiungendo "non è che aumentando di 0,1 punti a trimestre andremo molto lontano". Per l'associazione che tutela i consumatori "si sarebbe potuti uscire"
da questa impasse "con una manovra coraggiosa
e soprattutto concentrata a rilanciare la capacità di spesa del ceto medio
, del 60% meno abbiente della popolazione. L'opposto di quello che si è fatto, visto che l'85,2% delle risorse necessarie al taglio dell'Irpef sono andate al 40% più benestante, come se chi guadagna 200 mila euro avesse bisogno di 440 euro in più per andare a fare la spesa".