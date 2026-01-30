L'Istat stima PIL 4° trimestre in crescita dello 0,3%

(Teleborsa) -, nel quarto trimestre del 2025,rispetto al trimestre precedente, risultando superiore al +0,1% del trimestre precedente ed al. La crescita tendenziale si attesta. E' quanto emerge dall'ultimo rapporto dell'Istat pubblicato stamattina.Questo risultato, che ha natura provvisoria, determina unarispetto al 2024 in termini reali, corretti per gli effetti di calendario e destagionalizzati (nel 2025 vi sono state tre giornate lavorative in meno rispetto al 2024).La variazione congiunturale è la sintesi di un, più marcato nell’agricoltura, silvicoltura e pesca e nell’industria. Dal lato della, vi è un(al lordo delle scorte) e unnetta (export).I risultati dei conti nazionali annuali per il 2025 saranno diffusi il prossimo 2 marzo, mentre quelli trimestrali coerenti con i nuovi dati annuali verranno presentati il 4 marzo.Nonostante la crcescita superiore alle attese degli analisti, l'Unione Nazionale Consumatori (UNC) parla di "un rialzo misero" del PIL, aggiungendo "non è che aumentando di 0,1 punti a trimestre andremo molto lontano". Per l'associazione che tutela i consumatorida questa impassee soprattutto concentrata a, del 60% meno abbiente della popolazione. L'opposto di quello che si è fatto, visto che l'85,2% delle risorse necessarie al taglio dell'Irpef sono andate al 40% più benestante, come se chi guadagna 200 mila euro avesse bisogno di 440 euro in più per andare a fare la spesa".