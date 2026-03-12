Fiera Milano, 2025 da record con dividendo di 0,25 euro. Nuovo piano nel quarto trimestre

Fiera Milano

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel settore fieristico e congressuale, ha chiuso il 2025 conammontano a 379,9 milioni di euro, in aumento di 106,7 milioni di euro rispetto all'esercizio 2024. Nel periodo si sono svolte 77 manifestazioni fieristiche (49 in Italia e 28 all'estero, 46 direttamente organizzate e 31 ospitate), 105 eventi congressuali (di cui 41 con annessa area espositiva) per un totale di 1.929.183 metri quadrati totali occupati.L'si attesta a 131,5 milioni di euro, in aumento di +48,0 milioni di euro rispetto ai 83,6 milioni del 2024. La variazione è principalmente riconducibile al già citato andamento dei Ricavi, al risultato della partecipazione in Ipack Ima rilevato con il metodo del patrimonio netto e all'incremento di EBITDA da servizi di logistica derivante dall'acquisizione del Gruppo Expotrans. Ilammonta a 50,8 milioni di euro, in aumento di +31,6 milioni di euro a fronte di un Risultato Netto di 19,1 milioni di euro dell'esercizio precedenteL'al 31 dicembre 2025, non comprensivo della lease liability IFRS 163, presenta una disponibilità finanziaria netta di 157,2 milioni di euro rispetto a una disponibilità finanziaria netta di 77,8 milioni di euro al 31 dicembre 2024. L'incremento riflette principalmente la generazione di cassa relativa ai risultati conseguiti e agli incassi ricevuti in relazione ai XXV Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026.Alla luce dell'attuale quadro informativo, che non consente al momento una valutazione completa sia degli effetti economici positivi derivanti dai processi di integrazione e dalle sinergie generabili delle recenti acquisizioni, sia degli effetti ed impatti connessi all'evoluzione del contesto macroeconomico e geopolitico, la società conferma per l'anno 2026 leprecedentemente comunicate (che prevedono ricavi compresi tra 305 e 325 milioni di euro e un EBITDA nel range 90-100 milioni di euro) e si riserva l'opportunità, appena disponibili informazioni più complete e puntuali, di procedere ad una2026.Nel2026 sarà inoltre presentato il, che definirà le direttrici di crescita della fase successiva, in continuità con il percorso di sviluppo organico e per linee esterne intrapreso dal Gruppo negli ultimi anniL'assemblea è chiamata a deliberare in merito alla distribuzione di un, al lordo delle ritenute di legge, di 0,25 euro per ciascuna delle azioni ordinarie in circolazione. Il dividendo, se approvato, sarà messo in pagamento in data 29 aprile 2026 (payment date), con stacco cedola in data 27 aprile 2026 (ex date) e record date in data 28 aprile 2026.