Banca di Asti, accordo di bancassicurazione nei rami vita e previdenza con Groupama

(Teleborsa) - Banca di Asti e Groupama Assicurazioni hanno firmato un accordo di distribuzione di lungo termine volto allo sviluppo e alla commercializzazione di soluzioni assicurative IBIPs e previdenziali dedicate alla clientela della banca.



L'intesa nasce al termine di un processo competitivo che ha coinvolto primarie compagnie assicurative attive a livello nazionale ed europeo, si legge in una nota. L'accordo prevede una collaborazione pluriennale con Groupama Assicurazioni quale partner bancassicurativo nel segmento Vita, integrando e affiancando la partnership già esistente con Helvetia Vita.



La banca e Groupama collaborano da tempo con successo nel comparto Danni Motor e l'estensione della partnership al ramo Vita rappresenta quindi un'evoluzione naturale di questa relazione, con l'obiettivo di valorizzare anche in questo segmento le sinergie già sviluppate.



L'accordo, con scadenza nel 2035, prevede lo sviluppo di soluzioni Multiramo altamente flessibili, basate su combinazioni dinamiche tra Gestione Separata e Unit Linked, oltre a soluzioni previdenziali come Fondo Pensione Aperto e Piani Individuali Pensionistici.



"Questa partnership rappresenta un passaggio strategico nel percorso di evoluzione del nostro modello di servizio - ha detto Carlo Demartini, AD di Banca di Asti - L'accordo con Groupama ci consente di rafforzare in modo significativo la nostra offerta nel comparto vita, mettendo a disposizione della clientela soluzioni sempre più complete per la protezione e la valorizzazione del risparmio nel lungo periodo"



"Siamo felici di questo accordo che premia il lavoro portato avanti negli ultimi anni per lo sviluppo di una piattaforma Vita all'avanguardia che ha consentito di costruire un'offerta di prodotti di eccellenza - ha aggiunto Pierre Cordier, AD di Groupama Assicurazioni - Contribuire alla crescita di una realtà come Banca di Asti ci rende orgogliosi e corrisponde alla nostra vocazione di prossimità, che da sempre ci vede vicini ai territori e alle comunità locali".

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