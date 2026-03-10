CIR, Equita abbassa target price nonostante risultati KOS leggermente migliori

(Teleborsa) - Equita
ha abbassato a 0,88 euro
per azione (-4%) il target price
su CIR
, società quotata su Euronext Milan che fa capo alla famiglia De Benedetti, confermando la raccomandazione
"Buy
" sul titolo. Gli analisti scrivono che i risultati di KOS
leggermente migliori delle attese, nonostante la Germania resti debole, portano ad alzare leggermente stime (LSD) e valutazione, che solo in parte compensa il forte calo dovuto al mark-to-market di Sogefi
post risultati.
Nessun dividendo (come negli ultimi anni), ma annunciata un'offerta d'acquisto su 50 milioni di azioni proprie (5,46% del capitale) al prezzo di 0,68 euro per azione per un esborso di 34 milioni di euro; con quelle già in portafoglio salirebbe all'11,65% del capitale. A differenza degli altri due acquisti realizzati nel 2021 e 2024, non è esplicitata l'intenzione di procedere alla loro cancellazione
; qualora venissero tutte cancellate il NAV salirebbe del 4% circa.