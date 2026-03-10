Milano 12:24
Finanza, Consensus
CIR, Equita abbassa target price nonostante risultati KOS leggermente migliori
(Teleborsa) - Equita ha abbassato a 0,88 euro per azione (-4%) il target price su CIR, società quotata su Euronext Milan che fa capo alla famiglia De Benedetti, confermando la raccomandazione "Buy" sul titolo. Gli analisti scrivono che i risultati di KOS leggermente migliori delle attese, nonostante la Germania resti debole, portano ad alzare leggermente stime (LSD) e valutazione, che solo in parte compensa il forte calo dovuto al mark-to-market di Sogefi post risultati.

Nessun dividendo (come negli ultimi anni), ma annunciata un'offerta d'acquisto su 50 milioni di azioni proprie (5,46% del capitale) al prezzo di 0,68 euro per azione per un esborso di 34 milioni di euro; con quelle già in portafoglio salirebbe all'11,65% del capitale. A differenza degli altri due acquisti realizzati nel 2021 e 2024, non è esplicitata l'intenzione di procedere alla loro cancellazione; qualora venissero tutte cancellate il NAV salirebbe del 4% circa.
