Eventi e scadenze del 19 marzo 2026
I principali eventi economici societari e istituzionali in corso: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti
(Teleborsa) -
Giovedì 19/03/2026
Appuntamenti:
Global Money Week 2026 - "Smart Money Talks" - 14ª edizione della Global Money Week (GMW), evento annuale promosso dall'OCSE. Il tema di quest'anno è "Soldi: parlarne è intelligente", con l'obiettivo di sensibilizzare i giovani sull'importanza delle competenze finanziarie. In Italia, è coordinata dal Comitato Edufin. Sarà inaugurata il 17 marzo dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti (da lunedì 16/03/2026 a domenica 22/03/2026)
Attività istituzionali - Presidente della Repubblica - Salamanca - Cerimonia di consegna dell'onorificenza accademica di Dottore honoris causa conferita dall'Università di Salamanca al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella (da mercoledì 18/03/2026 a giovedì 19/03/2026)
TEHA (Ambrosetti) - Libro Bianco "Valore Acqua" - Acquario Romano, Roma - Presentazione dell'edizione 2026 del Libro Bianco "Valore Acqua" di TEHA (The European House-Ambrosetti), dati, analisi e proposte dedicate alla filiera estesa dell'acqua in Italia. Tra gli altri interverranno, oltre agli AD delle principali realtà del settore in Italia, anche Valerio De Molli (Managing Partner & CEO, TEHA Group e The European House - Ambrosetti), i Presidenti di ARERA, One Water Committee, World Water Council e Coldiretti, la Vicepresidente della BEI, il Direttore Generale Aggiunto, FAO e il Direttore Generale Ambiente, Commissione Europea (da mercoledì 18/03/2026 a giovedì 19/03/2026)
Consiglio europeo - I leader dell'UE si riuniranno a Bruxelles per discutere di Ucraina, Medio Oriente, competitività e mercato unico, prossimo quadro finanziario pluriennale, difesa e sicurezza europee, migrazione e altri punti. Parteciperà anche il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni e il Presidente della BCE, Christine Lagarde (da giovedì 19/03/2026 a venerdì 20/03/2026)
BOJ - Termina la riunione di politica monetaria. Annuncio tassi
UE - Vertice euro - Incontro tra i leader dell'eurozona a Bruxelles per discutere di questioni chiave relative all'Unione economica e monetaria, in vista della riunione del Consiglio europeo del 19-20 marzo 2026; il vertice affronterà temi economici comuni e la strategia per rafforzare la competitività e la cooperazione nella zona dell'euro
10:00 - Istat - Prezzi delle abitazioni - IV trimestre 2025
10:30 - Scaleway - Apertura della nuova cloud region in Italia - Blend Tower, Milano - Conferenza stampa dedicata all'apertura della cloud region in Italia di Scaleway, parte del Gruppo iliad, che lancia le operazioni in Italia e accelera l'espansione europea. Damien Lucas, CEO di Scaleway, terrà la conferenza stampa con una presentazione ai partecipanti, insieme a Benedetto Levi, CEO di iliad Italia
11:00 - A2A - "Stakeholder engagement: misurare l'impatto per creare valore" - Sede di Assonime, Roma - Evento organizzato da A2A in collaborazione con Assonime per presentare l'Engagement Value Index Report, realizzato da A2A con SDA Bocconi e TEHA, volto a misurare l'impatto dello stakeholder engagement sui territori e sul business. Tra gli interventi, Massimo Tononi (Presidente di Assonime e del Comitato per la Corporate Governance), Roberto Tasca (Presidente di A2A) e Carlo Cici (Head of Sustainability Practice di TEHA)
13:00 - BOE - Riunione di politica monetaria, annuncio tassi e pubblicazione verbali
14:15 - BCE - Termine della Riunione di politica monetaria a Francoforte e annuncio tassi
14:45 - BCE - Conferenza stampa del Presidente Christine Lagarde
17:30 - Attività di Governo - Ministro Urso - L'Aquila, Auditorium del Parco-Renzo Piano - Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, interviene al convegno "Artigianato anima del made in Italy" organizzato da Confartigianato in occasione della 5ª edizione della Giornata della cultura artigiana
Aziende:
Restart - CDA: Bilancio
Alibaba - Risultati di periodo: December Quarter 2025 Results
B&C Speakers - CDA: Bilancio
Datalogic - CDA: Bilancio
Ecomembrane - CDA: Bilancio
Enel - Appuntamento: Conference call per la presentazione dei dati contabili del Gruppo Enel ad analisti finanziari e investitori istituzionali. - CDA: Relazione finanziaria annuale relativa all’esercizio 2025 e proposta di destinazione degli utili
ENI - Appuntamento: Comunicato stampa, presentazione al mercato (Capital Markets Update) e conference call
FedEx - Risultati di periodo: Q3 FY26 Earnings Call
FNM - CDA: Bilancio
Frendy Energy - CDA: Bilancio
Italian Exhibition Group - CDA: Approvazione Progetto di Bilancio di esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2025
Mondadori - CDA: Bilancio
Ratti - CDA: Bilancio
Recordati - CDA: Approvazione del bilancio consolidato 2025 e del progetto di bilancio d’esercizio 2025
Technogym - CDA: Bilancio
Unidata - CDA: Bilancio
(Foto: a_korn - stock.adobe.com (ex Fotolia))
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