Ecomembrane, l'utile balza a 1,1 milioni nel 2025. Dividendo di 0,096 euro

(Teleborsa) - Ecomembrane , società cremonese quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella progettazione e realizzazione di sistemi di stoccaggio e di contenimento dei gas per la produzione di energia verde, ha chiuso il 2025 con valore della produzione pari a 35,1 milioni di euro, con una crescita di circa 14 milioni (+66,2%) rispetto all'anno precedente. Nello specifico si registra una variazione positiva dei ricavi di vendita di 5,6 milioni, sostanzialmente ascrivibile alla capogruppo, il cui andamento è stato positivamente impattato dai numerosi ordini legati agli impianti che in Italia hanno beneficato degli incentivi legati al Decreto Biometano, e dei lavori in corso per 8,9 milioni di cui circa l'85% è relativo alla SBS Solar per i lavori di realizzazione di impianti o di porzioni di impianti solari, in quest'ultimo caso inseguitori mono-assiali.



L'EBITDA è pari a circa 3,3 milioni di euro, con un incremento di circa 1,4 milioni (+75%) rispetto al periodo precedente principalmente ascrivibile alla performance della capogruppo al netto di una riduzione di EBITDA delle società americane per circa 400 mila euro. Il risultato d'esercizio di Gruppo è pari a 1,1 milioni di euro (0,2 milioni l'anno prima).



L'indebitamento finanziario netto presenta un saldo complessivo positivo di 4,2 milioni di euro (5,4 milioni al 31 dicembre 2024) essendo la Liquidità, pari a circa 9 milioni, superiore rispetto ai debiti finanziari pari a circa 4,7 milioni.



"Ecomembrane chiude un anno estremamente positivo con crescite double-digit di tutti i principali indicatori economici - ha commentato l'AD Lorenzo Spedini - in particolare siamo orgogliosi di aver raggiunto un volume d'affari di circa 35 milioni rispetto ai circa 14 milioni del dato pre-IPO con una crescita di 2,5x quasi interamente organica se si considera che l'investimento in SBS è avvenuto a valori marginali, in un momento in cui la società era poco più che una start-up, e che l'ingresso in Splash era sostanzialmente indirizzato ad internalizzare la produzione in USA".



"Questi risultati sono il segnale tangibile dell'enorme lavoro svolto in questi ultimi 3 anni, oggi Ecomembrane è una realtà più forte e strutturata per affrontare le prossime sfide di mercato e per sfruttare le sinergie tra le aree di business dei sistemi di stoccaggio e di PV", ha aggiunto.



Il CdA ha deliberato di proporre alla convocanda assemblea la distribuzione di un dividendo di 0,096 euro per ciascuna azione avente diritto (per complessivi massimi euro 412.235,23), con data di stacco della cedola n. 2 in data 11 maggio 2026, data di legittimazione al pagamento (record date) il 12 maggio 2026 e data per il pagamento del dividendo il 13 maggio 2026.

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