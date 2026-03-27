Yakkyo, utile 2025 balza a 0,82 milioni di euro con buona generazione di cassa

(Teleborsa) - Yakkyo , società quotata su Euronext Growth Milan che si occupa di sviluppare soluzioni software integrate per il processo di dropshipping e vendita wholesale di prodotti di terzi, ha chiuso il 2025 con ricavi delle vendite pari a 19,4 milioni di euro, in crescita del 54,4% rispetto a 12,6 milioni dell'esercizio precedente, grazie in particolare alla crescita dei ricavi da dropshipping che si attestano a 16 milioni (+55%) e che beneficiano di una marginalità più elevata. I ricavi del canale wholesale ammontano a 3,4 milioni (+48%).



L'EBITDA si attesta a 1,9 milioni di euro, registrando una crescita del 56%, con l'EBITDA Margin che migliora attestandosi al 9,4% (9,0% nel 2024) grazie alla crescita delle vendite in dropshipping e al migliore assorbimento dei costi fissi per effetto dall'aumento del fatturato. Il risultato d'esercizio si attesta a 0,82 milioni di euro, in crescita del 65%, dopo oneri finanziari netti per 0,27 milioni (0,09 milioni nel 2024) e imposte per 0,4 milioni (0,08 milioni nel 2024).



Migliora l'Indebitamento Finanziario Netto che si attesta a 0,7 milioni di euro (cassa netta), rispetto a 0,1 milioni (debito netto) al 31 dicembre 2024, per effetto della riduzione dei debiti bancari dovuta al rimborso dei finanziamenti contratti nei precedenti esercizi. Tale dato non include, inoltre, 0,7 milioni di gestioni patrimoniali che, se smobilizzate, comporterebbero un ulteriore miglioramento della cassa con IFN adjusted di 1,4 milioni (cassa netta). Rilevante la capacità di generare cassa: il Free Cash Flow si attesta a 1,1

milioni di euro, in aumento rispetto all'esercizio precedente, con una cash conversion dell'EBITDA vicina al 60%.



Il consiglio di amministrazione ha deliberato di proporre all'assemblea degli azionisti di destinare l'utile di esercizio a riserva.



"Il 2025 rappresenta un anno di svolta per Yakkyo - ha commentato l'AD Giovanni Conforti - Il dropshipping si conferma il motore della nostra crescita: un modello asset-light che genera marginalità superiore e libera risorse per investire in innovazione. La transizione da posizione debitoria a cassa netta dimostra che sappiamo crescere in modo sostenibile, senza dipendere da capitale esterno".



"Il passaggio da EGM PRO a Euronext Growth Milan, completato a febbraio, ha generato sin dalle prime settimane volumi e liquidità in crescita, con una performance del titolo di circa il +38% dalla data di efficacia del passaggio su EGM - ha aggiunto - Abbiamo ora maggiore visibilità e accesso a una base investitori più ampia. Con la piattaforma, il modello di business e la struttura per competere su scala europea, puntiamo a consolidare la leadership nel dropshipping automatizzato e a continuare a generare valore per gli azionisti".

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