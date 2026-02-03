Milano 11:29
Analisi Tecnica: EUR/CHF del 2/02/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 2 febbraio

Seduta moderatamente positiva per il cambio Euro / CHF, che ha chiuso in rialzo a 0,9196.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 0,9151. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 0,9219. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 0,9287.


