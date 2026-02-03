Analisi Tecnica: USD/YEN del 2/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 2 febbraio
Giornata fiacca per il cross americano contro Yen, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,17%.
La situazione di medio periodo del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 156,417. Supporto visto a quota 153,86. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 158,974.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)