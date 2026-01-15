L'UE autorizza una joint venture tra John Cockerill, FN Herstal e Thales

Thales

(Teleborsa) - Laha, ai sensi del regolamento UE sulle concentrazioni, latra John Cockerill Defense, FN Herstal eBelgium, tutte belghe. L'operazione riguarda principalmente la manutenzione dei sistemi militari terrestri.La Commissione ha concluso che l'operazione notificata non solleverebbe problemi di concorrenza, dato che l'impresa comune svolge. L'operazione notificata è stata esaminata secondo la procedura semplificata di esame della concentrazione."Questa approvazione sommaria è unsulle aziende e abbia rapidamente approvato una transazione che sostiene il settore della difesa dell'UE senza danneggiare la concorrenza in Europa", viene sottolineato dall'esecutivo UE.