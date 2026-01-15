Milano 13:43
45.784 +0,30%
Nasdaq 14-gen
25.466 0,00%
Dow Jones 14-gen
49.150 -0,09%
Londra 13:43
10.234 +0,49%
Francoforte 13:42
25.283 -0,01%

L'UE autorizza una joint venture tra John Cockerill, FN Herstal e Thales

Difesa, Economia
L'UE autorizza una joint venture tra John Cockerill, FN Herstal e Thales
(Teleborsa) - La Commissione europea ha approvato, ai sensi del regolamento UE sulle concentrazioni, la creazione di una joint venture tra John Cockerill Defense, FN Herstal e Thales Belgium, tutte belghe. L'operazione riguarda principalmente la manutenzione dei sistemi militari terrestri.

La Commissione ha concluso che l'operazione notificata non solleverebbe problemi di concorrenza, dato che l'impresa comune svolge attività trascurabili nello Spazio economico europeo. L'operazione notificata è stata esaminata secondo la procedura semplificata di esame della concentrazione.

"Questa approvazione sommaria è un esempio di come la Commissione abbia ridotto l'onere normativo sulle aziende e abbia rapidamente approvato una transazione che sostiene il settore della difesa dell'UE senza danneggiare la concorrenza in Europa", viene sottolineato dall'esecutivo UE.
Condividi
```