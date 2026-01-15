L'UE autorizza una joint venture tra John Cockerill, FN Herstal e Thales

(Teleborsa) - La Commissione europea
ha approvato
, ai sensi del regolamento UE sulle concentrazioni, la creazione di una joint venture
tra John Cockerill Defense, FN Herstal e Thales
Belgium, tutte belghe. L'operazione riguarda principalmente la manutenzione dei sistemi militari terrestri.
La Commissione ha concluso che l'operazione notificata non solleverebbe problemi di concorrenza, dato che l'impresa comune svolge attività trascurabili nello Spazio economico europeo
. L'operazione notificata è stata esaminata secondo la procedura semplificata di esame della concentrazione.
"Questa approvazione sommaria è un esempio di come la Commissione abbia ridotto l'onere normativo
sulle aziende e abbia rapidamente approvato una transazione che sostiene il settore della difesa dell'UE senza danneggiare la concorrenza in Europa", viene sottolineato dall'esecutivo UE.