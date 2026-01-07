Milano 9:32
45.921 +0,37%
Nasdaq 6-gen
25.640 0,00%
Dow Jones 6-gen
49.462 +0,99%
Londra 9:32
10.084 -0,38%
24.997 +0,42%

Casta Diva, TP ICAP Midcap alza target price dopo nuovo M&A a inizio anno

Finanza, Consensus
Casta Diva, TP ICAP Midcap alza target price dopo nuovo M&A a inizio anno
(Teleborsa) - TP ICAP Midcap ha incrementato il target price (a 2,70 euro per azione dai precedenti 2,30 euro) e confermato la raccomandazione (Buy, upside potenziale del 35%) sul titolo Casta Diva Group (CDG), società quotata su Euronext Growth Milan e attiva a livello internazionale nel settore dei contenuti digitali e dal vivo.

La revisione del giudizio è arrivato dopo che Casta Diva Group ha acquisito la divisione Eventi di Prodea Group per 3 milioni di euro, rafforzando la propria presenza nel settore della comunicazione live e integrando un team di grande valore. "L'operazione, conclusa a multipli interessanti, è accrescitiva e supporta la crescita prevista degli utili", si legge nella ricerca.

In particolare, l'acquisizione amplia la presenza geografica del gruppo, in particolare a Torino, e integra competenze e relazioni di valore senza sovrapposizioni significative nel portafoglio clienti. L'integrazione del team esperto di Prodea, con solide connessioni nel settore, è un asset chiave per migliorare la copertura territoriale. Anche dal punto di vista finanziario, l'operazione è positiva, poiché inizia a liberare valore dall'obbligazione da 10 milioni di euro emessa da Casta Diva nel 2025.

(Foto: © Veerasak Piyawatanakul)
Condividi
```