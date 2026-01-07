Casta Diva, TP ICAP Midcap alza target price dopo nuovo M&A a inizio anno

Casta Diva Group

(Teleborsa) - TP ICAP Midcap ha incrementato il(aper azione dai precedenti 2,30 euro) e confermato la, upside potenziale del 35%) sul titolo(CDG), società quotata su Euronext Growth Milan e attiva a livello internazionale nel settore dei contenuti digitali e dal vivo.La revisione del giudizio è arrivato dopo che Casta Diva Group ha, rafforzando la propria presenza nel settore della comunicazione live e integrando un team di grande valore. "L'operazione, conclusa a multipli interessanti, è accrescitiva e supporta la crescita prevista degli utili", si legge nella ricerca.In particolare, l'acquisizione, e integra competenze e relazioni di valore senza sovrapposizioni significative nel portafoglio clienti. L'integrazione del team esperto di Prodea, con solide connessioni nel settore, è un asset chiave per migliorare la copertura territoriale. Anche dal punto di vista finanziario, l'operazione è positiva, poiché inizia a liberare valore dall'obbligazione da 10 milioni di euro emessa da Casta Diva nel 2025.