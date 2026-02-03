Partenza positiva per i listini europei, a Piazza Affari bene Leonardo e le banche

(Teleborsa) - Marginale aumento della Borsa di Milano
, mentre il resto dell'Europa è all'insegna del toro.
A Piazza Affari parte bene Leonardo
che questa mattina ha annunciato
la firma di un Memorandum of Understanding
(MoU) con Adani Defence volto a sviluppare e sostenere un ecosistema produttivo nel settore elicotteristico
in India
. La collaborazione nasce per rispondere alla crescente domanda del mercato militare nazionale e per posizionare il Paese come futuro hub produttivo globale, in linea con i principi di autosufficienza nazionale. Bene anche il settore bancario che prosegue in rialzo anche sulla scia della giornata di ieri.
Apertura positiva anche per Recordati
(con Kepler Cheuvreaux che ha alzato a "Buy" da "Hold" la raccomandazione) e Poste Italiane
(Berenberg che ha incrementato a 26,4 euro per azione il target price).
Operatori però in attesa della riunione di giovedì della Banca Centrale Europea
, la prima del 2026, e soprattutto delle parole della presidente Christine Lagarde
dopo il meeting.
Sul fronte macroeconomico
, aumenta più delle attese
la disoccupazione
in Spagna
nel mese di gennaio 2026. Secondo quanto rilevato dal Ministero del Lavoro iberico, si è registrato una crescita mensile dei disoccupati di 30.392 unità, rispetto al calo di 16.300 unità del mese di dicembre. Le stime degli analisti erano per un aumento più contenuto, ovvero di 13.400 unità.
Risulta inferiore alle attese
l'inflazione
in Francia
a gennaio 2026. Secondo la stima preliminare diffusa dall'Istituto Statistico Nazionale Francese (INSEE), i prezzi al consumo sono indicati su base mensile al -0,3%, rispetto al +0,1% del mese precedente e al -0,1% atteso.
L'Euro / dollaro USA
è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,181. Deciso balzo in alto dell'oro
(+5,92%), che raggiunge 4.936,7 dollari l'oncia. Prevale la cautela sul mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che continua la seduta con un leggero calo dello 0,32%.
In lieve rialzo lo spread
, che si posiziona a +60 punti base, con un timido incremento di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,48%. Tra i listini europei
denaro su Francoforte
, che registra un rialzo dell'1,14%, Londra
avanza dello 0,23%, e si muove in modesto rialzo Parigi
, evidenziando un incremento dello 0,60%.
Segno più per il listino italiano, con il FTSE MIB
in aumento dello 0,97%, proseguendo la serie positiva iniziata venerdì scorso; sulla stessa linea, giornata di guadagni per il FTSE Italia All-Share
, che continua la giornata a 49.262 punti.
Poco sopra la parità il FTSE Italia Mid Cap
(+0,22%); sulla parità il FTSE Italia Star
(-0,03%).
Tra i best performers
di Milano, in evidenza Banca MPS
(+2,03%), Leonardo
(+1,72%), Poste Italiane
(+1,64%) e BPER Banca
(+1,63%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Amplifon
, che ottiene -2,42%.
Sottotono Stellantis
che mostra una limatura dello 0,96%.
Deludente Brunello Cucinelli
, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.
Fiacca Nexi
, che mostra un piccolo decremento dello 0,59%.
Tra i migliori titoli del FTSE MidCap
, Technoprobe
(+3,09%), Avio
(+2,27%), Danieli
(+1,91%) e LU-VE Group
(+1,49%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su MFE A
, che ottiene -3,01%.
Preda dei venditori MFE B
, con un decremento del 2,31%.
Discesa modesta per Safilo
, che cede un piccolo -1,41%.
Pensosa Juventus
, con un calo frazionale dell'1,34%.