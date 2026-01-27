Apertura cauta per i listini europei in attesa della Fed, a Milano bene le banche

(Teleborsa) - All'insegna della prudenza
il bilancio nel Vecchio Continente, mentre si distingue la performance positiva mostrata a Piazza Affari.
Sostanzialmente stabile l'euro / dollaro USA
, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,186. Segno più per l'oro
, che mostra un aumento dell'1,34%. Sessione debole per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia con un calo dello 0,55%.
In salita lo spread
, che arriva a quota +60 punti base, con un incremento di 2 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,46%.
A Milano partenza positiva per il settore bancario
. Fa eccezione Mediobanca
, la peggiora sul principale listino milanese. Occhi degli investitori puntati però agli Stati Uniti
dove inizia oggi la riunione del FOMC che dovrebbe portare la Federal Reserve
a confermare i tassi di interesse. Focus anche sui conti delle società quotate a Wall Street: in attesa dei risultati delle Big Tech
che verranno svelati a partire da domani, oggi è il turno di UnitedHealth
, Boeing
e General Motors
.
Intanto, il 2025 chiude con un moderato aumento
delle vendite di auto
in UE
dell'1,8% , ma i livelli di auto immatricolate restano ben al di sotto dei livelli pre-pandemici.
Sul fronte macroeconomico, cala
la disoccupazione
in Spagna
. Alla fine del quarto trimestre 2025, il tasso di disoccupazione
è sceso al 9,93% rispetto al 10,45% del terzo trimestre. Le attese degli analisti erano per una discesa del tasso più contenuta al 10,2%. Risulta stabile
, centrando le attese, la fiducia dei consumatori francesi
nel mese di gennaio 2026. Il relativo indice, calcolato dall'Ufficio Statistico Nazionale francese (INSEE), è stato indicato a 90 punti dai 90 del mese precedente. Il dato è uguale alle attese degli analisti, che stimavano un dato di 90 punti. Tra i listini europei
poco mosso Francoforte
, che mostra un +0,09%, performance modesta per Londra
, che mostra un moderato rialzo dello 0,24%, e sostanzialmente invariato Parigi
, che riporta un moderato +0,02%.
Lieve aumento per la Borsa Milanese, con il FTSE MIB
che sale dello 0,34% a 45.105 punti; sulla stessa linea, lieve aumento per il FTSE Italia All-Share
, che si porta a 47.955 punti.
Pressoché invariato il FTSE Italia Mid Cap
(+0,04%); leggermente negativo il FTSE Italia Star
(-0,21%).
Tra le migliori azioni italiane
a grande capitalizzazione, resistente Banca Mediolanum
, che segna un piccolo aumento dell'1,49%. Prysmian
avanza dell'1,42%.
Si muove in modesto rialzo Poste Italiane
, evidenziando un incremento dell'1,09%.
Bilancio positivo per Banco BPM
, che vanta un progresso dell'1,03%.
I più forti ribassi, invece, si verificano su Mediobanca
, che continua la seduta con -2,71%.
Vendite su Nexi
, che registra un ribasso del 2,40%.
Seduta negativa per Amplifon
, che mostra una perdita dell'1,72%.
Piccola perdita per Tenaris
, che scambia con un -0,83%. In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione
di Milano, Technoprobe
(+1,85%), Credem
(+1,07%), Pharmanutra
(+0,93%) e Moltiply Group
(+0,83%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Fiera Milano
, che continua la seduta con -1,64%.
Tentenna Tamburi
, che cede lo 0,99%.
Sostanzialmente debole Zignago Vetro
, che registra una flessione dello 0,89%.
Si muove sotto la parità Avio
, evidenziando un decremento dello 0,88%.