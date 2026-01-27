Milano 9:58
45.032 +0,18%
Nasdaq 26-gen
25.713 0,00%
Dow Jones 26-gen
49.412 +0,64%
Londra 9:58
10.173 +0,24%
24.914 -0,08%

Apertura cauta per i listini europei in attesa della Fed, a Milano bene le banche

Commento, Finanza, Spread
Apertura cauta per i listini europei in attesa della Fed, a Milano bene le banche
(Teleborsa) - All'insegna della prudenza il bilancio nel Vecchio Continente, mentre si distingue la performance positiva mostrata a Piazza Affari.

Sostanzialmente stabile l'euro / dollaro USA, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,186. Segno più per l'oro, che mostra un aumento dell'1,34%. Sessione debole per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia con un calo dello 0,55%.

In salita lo spread, che arriva a quota +60 punti base, con un incremento di 2 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,46%.

A Milano partenza positiva per il settore bancario. Fa eccezione Mediobanca, la peggiora sul principale listino milanese. Occhi degli investitori puntati però agli Stati Uniti dove inizia oggi la riunione del FOMC che dovrebbe portare la Federal Reserve a confermare i tassi di interesse. Focus anche sui conti delle società quotate a Wall Street: in attesa dei risultati delle Big Tech che verranno svelati a partire da domani, oggi è il turno di UnitedHealth, Boeing e General Motors.

Intanto, il 2025 chiude con un moderato aumento delle vendite di auto in UE dell'1,8% , ma i livelli di auto immatricolate restano ben al di sotto dei livelli pre-pandemici.

Sul fronte macroeconomico, cala la disoccupazione in Spagna. Alla fine del quarto trimestre 2025, il tasso di disoccupazione è sceso al 9,93% rispetto al 10,45% del terzo trimestre. Le attese degli analisti erano per una discesa del tasso più contenuta al 10,2%. Risulta stabile, centrando le attese, la fiducia dei consumatori francesi nel mese di gennaio 2026. Il relativo indice, calcolato dall'Ufficio Statistico Nazionale francese (INSEE), è stato indicato a 90 punti dai 90 del mese precedente. Il dato è uguale alle attese degli analisti, che stimavano un dato di 90 punti.

Tra i listini europei poco mosso Francoforte, che mostra un +0,09%, performance modesta per Londra, che mostra un moderato rialzo dello 0,24%, e sostanzialmente invariato Parigi, che riporta un moderato +0,02%.

Lieve aumento per la Borsa Milanese, con il FTSE MIB che sale dello 0,34% a 45.105 punti; sulla stessa linea, lieve aumento per il FTSE Italia All-Share, che si porta a 47.955 punti.

Pressoché invariato il FTSE Italia Mid Cap (+0,04%); leggermente negativo il FTSE Italia Star (-0,21%).

Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, resistente Banca Mediolanum, che segna un piccolo aumento dell'1,49%.

Prysmian avanza dell'1,42%.

Si muove in modesto rialzo Poste Italiane, evidenziando un incremento dell'1,09%.

Bilancio positivo per Banco BPM, che vanta un progresso dell'1,03%.

I più forti ribassi, invece, si verificano su Mediobanca, che continua la seduta con -2,71%.

Vendite su Nexi, che registra un ribasso del 2,40%.

Seduta negativa per Amplifon, che mostra una perdita dell'1,72%.

Piccola perdita per Tenaris, che scambia con un -0,83%.

In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano, Technoprobe (+1,85%), Credem (+1,07%), Pharmanutra (+0,93%) e Moltiply Group (+0,83%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Fiera Milano, che continua la seduta con -1,64%.

Tentenna Tamburi, che cede lo 0,99%.

Sostanzialmente debole Zignago Vetro, che registra una flessione dello 0,89%.

Si muove sotto la parità Avio, evidenziando un decremento dello 0,88%.
Condividi
```