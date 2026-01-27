Milano 11:30
45.101 +0,34%
Nasdaq 26-gen
25.713 0,00%
Dow Jones 26-gen
49.412 +0,64%
Londra 11:30
10.190 +0,40%
Francoforte 11:29
24.919 -0,06%

Timido rialzo a Piazza Affari, tra le banche spicca Mediolanum
(Teleborsa) - Valori in leggero rialzo per la Borsa di Milano, mentre il resto di Eurolandia viaggia sulla parità.

In attesa di indicazioni dagli Stati Uniti da parte di Fed e trimestrali, a Milano tonfo di Amplifon dopo che Kepler Cheuvreux ha ridotto le stime sugli utili del gruppo, abbassando il target price sul titolo a 15,30 euro e confermando il rating a hold. In difficoltà anche Stellantis dopo i non esaltanti dati sulle vendite Ue che hanno visto il gruppo guadagnare a dicembre un +4,5% ma perdere il 3,9% nell'intero 2025, anche se gli analisti prevedono una trimestrale positiva.

Occhi degli investitori anche sul settore del lusso in attesa dei conti del colosso francese Lvmh: poco mosso il titolo Brunello Cucinelli dopo che Morgan Stanley ha ripreso la copertura con rating 'overweight' e target price a 95 euro.

A Piazza Affari la seduta è guidata ancora dalle banche: spicca Banca Mediolanum dopo il via libera da parte del Consiglio del Fondo interbancario di tutela dei depositi Fitd all'intervento per il salvataggio di Banca Progetto. Ancora in controtendenza Mediobanca.

L'Euro / dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,188. Pioggia di acquisti sull'oro, che sta portando a casa un guadagno dell'1,59%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un timido guadagno e segna un +0,38%.

Aumenta di poco lo spread, che si porta a +59 punti base, con un lieve rialzo di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,47%.

Tra le principali Borse europee andamento cauto per Francoforte, che mostra una performance pari a -0,08%, guadagno moderato per Londra, che avanza dello 0,42%, e poco mosso Parigi, che mostra un +0,05%.

Lieve aumento per la Borsa Milanese, con il FTSE MIB che sale dello 0,36% a 45.111 punti; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share procede a piccoli passi, avanzando a 47.954 punti.

Pressoché invariato il FTSE Italia Mid Cap (-0,14%); poco sotto la parità il FTSE Italia Star (-0,6%).

Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, piccoli passi in avanti per Banca Mediolanum, che segna un incremento marginale dell'1,33%.

Giornata moderatamente positiva per Prysmian, che sale di un frazionale +1,28%.

Seduta senza slancio per Poste Italiane, che riflette un moderato aumento dell'1,18%.

Piccolo passo in avanti per Unicredit, che mostra un progresso dell'1,15%.

Le peggiori performance, invece, si registrano su Amplifon, che ottiene -3,33%.

Scivola Nexi, con un netto svantaggio del 2,29%.

In rosso Campari, che evidenzia un deciso ribasso del 2,11%.

Pensosa Mediobanca, con un calo frazionale dell'1,02%.

Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, WIIT (+1,82%), Webuild (+1,49%), Technoprobe (+1,40%) e Banco di Desio e della Brianza (+1,35%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Zignago Vetro, che prosegue le contrattazioni a -3,07%.

Spicca la prestazione negativa di Safilo, che scende del 2,22%.

Carel Industries scende dell'1,78%.

Tentenna LU-VE Group, con un modesto ribasso dell'1,46%.
