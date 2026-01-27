Timido rialzo a Piazza Affari, tra le banche spicca Mediolanum

(Teleborsa) - Valori in leggero rialzo per la Borsa di Milano
, mentre il resto di Eurolandia viaggia sulla parità.
In attesa di indicazioni dagli Stati Uniti da parte di Fed e trimestrali, a Milano tonfo di Amplifon
dopo che Kepler Cheuvreux
ha ridotto le stime sugli utili
del gruppo, abbassando il target price
sul titolo a 15,30 euro e confermando il rating
a hold. In difficoltà anche Stellantis
dopo i non esaltanti dati sulle vendite Ue che hanno visto il gruppo guadagnare a dicembre un +4,5% ma perdere il 3,9% nell'intero 2025, anche se gli analisti prevedono una trimestrale
positiva.
Occhi degli investitori anche sul settore del lusso
in attesa dei conti del colosso francese Lvmh: poco mosso il titolo Brunello Cucinelli
dopo che Morgan Stanley ha ripreso la copertura con rating 'overweight' e target price a 95 euro.
A Piazza Affari la seduta è guidata ancora dalle banche
: spicca Banca Mediolanum
dopo il via libera da parte del Consiglio del Fondo interbancario di tutela dei depositi Fitd all'intervento per il salvataggio di Banca Progetto. Ancora in controtendenza Mediobanca
.
L'Euro / dollaro USA
mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,188. Pioggia di acquisti sull'oro
, che sta portando a casa un guadagno dell'1,59%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un timido guadagno e segna un +0,38%.
Aumenta di poco lo spread
, che si porta a +59 punti base, con un lieve rialzo di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,47%. Tra le principali Borse europee
andamento cauto per Francoforte
, che mostra una performance pari a -0,08%, guadagno moderato per Londra
, che avanza dello 0,42%, e poco mosso Parigi
, che mostra un +0,05%.
Lieve aumento per la Borsa Milanese, con il FTSE MIB
che sale dello 0,36% a 45.111 punti; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share
procede a piccoli passi, avanzando a 47.954 punti.
Pressoché invariato il FTSE Italia Mid Cap
(-0,14%); poco sotto la parità il FTSE Italia Star
(-0,6%). Tra le migliori Blue Chip
di Piazza Affari, piccoli passi in avanti per Banca Mediolanum
, che segna un incremento marginale dell'1,33%.
Giornata moderatamente positiva per Prysmian
, che sale di un frazionale +1,28%.
Seduta senza slancio per Poste Italiane
, che riflette un moderato aumento dell'1,18%.
Piccolo passo in avanti per Unicredit
, che mostra un progresso dell'1,15%.
Le peggiori performance, invece, si registrano su Amplifon
, che ottiene -3,33%.
Scivola Nexi
, con un netto svantaggio del 2,29%.
In rosso Campari
, che evidenzia un deciso ribasso del 2,11%.
Pensosa Mediobanca
, con un calo frazionale dell'1,02%.
Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione
, WIIT
(+1,82%), Webuild
(+1,49%), Technoprobe
(+1,40%) e Banco di Desio e della Brianza
(+1,35%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Zignago Vetro
, che prosegue le contrattazioni a -3,07%.
Spicca la prestazione negativa di Safilo
, che scende del 2,22%. Carel Industries
scende dell'1,78%.
Tentenna LU-VE Group
, con un modesto ribasso dell'1,46%.