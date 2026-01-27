Timido rialzo a Piazza Affari, tra le banche spicca Mediolanum

Amplifon

(Teleborsa) -, mentre il resto di Eurolandia viaggia sulla parità.In attesa di indicazioni dagli Stati Uniti da parte di Fed e trimestrali, a Milano tonfo didopo cheha ridotto le stime suglidel gruppo, abbassando ilsul titolo a 15,30 euro e confermando ila hold. In difficoltà anchedopo i non esaltanti dati sulle vendite Ue che hanno visto il gruppo guadagnare a dicembre un +4,5% ma perdere il 3,9% nell'intero 2025, anche se gli analisti prevedono unapositiva.Occhi degli investitori anche sul settore delin attesa dei conti del colosso francese Lvmh: poco mosso il titolodopo che Morgan Stanley ha ripreso la copertura con rating 'overweight' e target price a 95 euro.A Piazza Affari la seduta è guidata ancora dalle: spiccadopo il via libera da parte del Consiglio del Fondo interbancario di tutela dei depositi Fitd all'intervento per il salvataggio di Banca Progetto. Ancora in controtendenzaL'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,188. Pioggia di acquisti sull', che sta portando a casa un guadagno dell'1,59%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un timido guadagno e segna un +0,38%.Aumenta di poco lo, che si porta a +59 punti base, con un lieve rialzo di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,47%.andamento cauto per, che mostra una performance pari a -0,08%, guadagno moderato per, che avanza dello 0,42%, e poco mosso, che mostra un +0,05%.Lieve aumento per la Borsa Milanese, con ilche sale dello 0,36% a 45.111 punti; sulla stessa linea, ilprocede a piccoli passi, avanzando a 47.954 punti.Pressoché invariato il(-0,14%); poco sotto la parità il(-0,6%).di Piazza Affari, piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dell'1,33%.Giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +1,28%.Seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dell'1,18%.Piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dell'1,15%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,33%.Scivola, con un netto svantaggio del 2,29%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,11%.Pensosa, con un calo frazionale dell'1,02%.Al Top tra le azioni italiane a(+1,82%),(+1,49%),(+1,40%) e(+1,35%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,07%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,22%.scende dell'1,78%.Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,46%.