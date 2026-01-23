In flessione Piazza Affari e le altre Borse del Vecchio Continente

Euro / dollaro USA

(Teleborsa) -. Gli investitori soppesano le potenziali conseguenze della nuova fiammata di tensioni commerciali legate alla Groenlandia, nonostante il presidente Usa Donald Trump abbia ritirato la minaccia di imporre dazi ad alcuni paesi europei citando un accordo con la Nato. Oggi giornata conclusiva l'appuntamento annuale del World Economic Forum a Davos contraddistinto dai toni accesi dei partecipanti.Sul fronte macro sono attesi gli(Pmi) negli Stati Uniti e sono usciti nel frattempo quelli relativi all'Eurozona. Il PMI manifatturiero dell'area euro è aumentato a 49,4 punti dal precedente 48,8 punti con una previsione 49,1 punti; il PMI servizi è sceso a 51,9 punti da 52,4 punti di dicembre con il consensus a 52,6 punti; il PMI composito si è attestato a 51,5 punti, invariato rispetto al precedente e poco sotto le attese di 51,6 punti.L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,174. L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,09%. Pioggia di acquisti sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dell'1,98%.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +61 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,49%.sostanzialmente invariato, resta vicino alla parità(+0,10%), e contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,33%.Si muove in frazionale ribasso Piazza Affari, con ilche sta lasciando sul parterre lo 0,64%; sulla stessa linea, in calo il, che continua la giornata sotto la parità a 47.749 punti.Sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,65%; come pure, leggermente negativo il(-0,31%).di Piazza Affari, tonicache evidenzia un bel vantaggio del 3,67%.In luce, con un ampio progresso dell'1,96%. Andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,55%. Bilancio positivo per, che vanta un progresso dell'1,46%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,81%. Sotto pressione, che accusa un calo del 2,38%. Scivola, con un netto svantaggio del 2,00%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,63%.Al Top tra le azioni italiane a(+1,90%),(+1,23%),(+1,07%) e(+0,71%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,69%. Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,13%.scende dell'1,81%. Calo deciso per, che segna un -1,69%.