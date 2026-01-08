Mercati europei cauti. Tonica Piazza Affari

(Teleborsa) - Giornata all'insegna della cautela per i listini azionari europei. Ottima invece la performance di Piazza Affari
, che prende un largo vantaggio rispetto al resto d'Europa. Spunti positivi sui titoli del settore della difesa europea, dopo che il presidente statunitense Donald Trump ha detto che il bilancio militare degli Stati Uniti per il 2027 dovrebbe essere di 1.500 miliardi di dollari, un importo significativamente superiore ai 901 miliardi di dollari approvati dal Congresso per il 2026.
Sostanzialmente stabile l'S&P-500
sulla piazza americana, che segna una variazione percentuale pari a +0,05%, in attesa del rapporto sull'occupazione negli Stati Uniti di domani, che potrebbe fornire qualche indicazione sulle prospettive sui tassi della Federal Reserve.
Sostanzialmente stabile l'euro / dollaro USA
, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,166. L'Oro
mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 4.459,5 dollari l'oncia. Pioggia di acquisti sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dell'1,92%.
Sensibile peggioramento dello spread
, che raggiunge quota +74 punti base, aumentando di 8 punti base, mentre il BTP con scadenza 10 anni riporta un rendimento del 3,48%. Tra i mercati del Vecchio Continente
incolore Francoforte
che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente; senza slancio Londra
che negozia con un -0,04%. Parigi
è stabile, riportando un moderato +0,12%. Il listino milanese mostra un timido guadagno in chiusura, con il FTSE MIB
che ha messo a segno un +0,25%; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share
procede a piccoli passi, avanzando a 48.461 punti.
Tra i best performers
di Milano, in evidenza Campari
(+3,60%), Recordati
(+2,15%), Leonardo
(+2,02%) e Mediobanca
(+1,78%).
Bene anche Terna
(+0,26% a 9,404 euro) che ha aggiornato il massimo storico superando per la prima volta la soglia dei 9,4 euro per azione.
Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Amplifon
, che ha terminato le contrattazioni a -4,54%.
Lettera su Prysmian
, che registra un importante calo del 4,31%.
Si concentrano le vendite su STMicroelectronics
, che soffre un calo del 2,71%.
Vendite su Telecom Italia
, che registra un ribasso dell'1,87%. Tra i protagonisti
del FTSE MidCap, D'Amico
(+6,08%), WIIT
(+5,15%), Ferretti
(+3,60%) e Intercos
(+2,73%).
I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Ferragamo
, che ha archiviato la seduta a -5,34%.
Seduta negativa per Webuild
, che mostra una perdita del 3,31%.
Sotto pressione Technoprobe
, che accusa un calo del 3,30%.