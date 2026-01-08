Mercati europei cauti. Tonica Piazza Affari

S&P-500

(Teleborsa) - Giornata all'insegna della cautela per i listini azionari europei., che prende un largo vantaggio rispetto al resto d'Europa. Spunti positivi sui titoli del settore della difesa europea, dopo che il presidente statunitense Donald Trump ha detto che il bilancio militare degli Stati Uniti per il 2027 dovrebbe essere di 1.500 miliardi di dollari, un importo significativamente superiore ai 901 miliardi di dollari approvati dal Congresso per il 2026.Sostanzialmente stabile l'sulla piazza americana, che segna una variazione percentuale pari a +0,05%, in attesa del rapporto sull'occupazione negli Stati Uniti di domani, che potrebbe fornire qualche indicazione sulle prospettive sui tassi della Federal Reserve.Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,166. L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 4.459,5 dollari l'oncia. Pioggia di acquisti sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dell'1,92%.Sensibile peggioramento dello, che raggiunge quota +74 punti base, aumentando di 8 punti base, mentre il BTP con scadenza 10 anni riporta un rendimento del 3,48%.incoloreche non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente; senza slancioche negozia con un -0,04%.è stabile, riportando un moderato +0,12%. Il listino milanese mostra un timido guadagno in chiusura, con ilche ha messo a segno un +0,25%; sulla stessa linea, ilprocede a piccoli passi, avanzando a 48.461 punti.Tra idi Milano, in evidenza(+3,60%),(+2,15%),(+2,02%) e(+1,78%).Bene anche(+0,26% a 9,404 euro) che ha aggiornato il massimo storico superando per la prima volta la soglia dei 9,4 euro per azione.Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -4,54%.Lettera su, che registra un importante calo del 4,31%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,71%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,87%.del FTSE MidCap,(+6,08%),(+5,15%),(+3,60%) e(+2,73%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -5,34%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 3,31%.Sotto pressione, che accusa un calo del 3,30%.