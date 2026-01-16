Milano 16:40
45.699 -0,33%
Nasdaq 16:40
25.470 -0,30%
Dow Jones 16:40
49.265 -0,36%
Londra 16:40
10.224 -0,15%
Francoforte 16:40
25.249 -0,41%

BestBe Holding, assemblea nomina il nuovo CdA per il triennio 2026-2028

Finanza
BestBe Holding, assemblea nomina il nuovo CdA per il triennio 2026-2028
(Teleborsa) - L’Assemblea degli Azionisti di Bestbe Holding, riunitasi in data odierna in sede ordinaria, in unica convocazione, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione, Rosario Caiazzo, ha nominato per tre esercizi, e dunque, fino all’ Assemblea che verrà convocata per l’approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2028, il nuovo Consiglio di Amministrazione composto dai seguenti tre membri: Rosario Caiazzo; Anna De Cesare; Fabrizio Savino.

Tutti i nominati componenti del Consiglio di Amministrazione sono stati tratti dall’unica lista regolarmente presentata nei termini di legge dall’azionista di maggioranza Ubilot (oggi titolare di una partecipazione pari al 18,803% del capitale sociale), con una percentuale di voti favorevoli pari al 100 % del capitale presente e votante.

La Consigliera De Cesare, precisa la società in una nota, ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza.

In data odierna, a seguito della nomina assembleare, il neoeletto Consiglio di Amministrazione si è riunito e ha deliberato: di nominare Rosario Caiazzo Presidente del Consiglio di Amministrazione; di conferire a Rosario Caiazzo la carica di Amministratore Delegato, attribuendogli i più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria della Società, nei limiti di legge e di statuto, nonché in conformità alle deliberazioni consiliari assunte.

Il Consiglio ha altresì deliberato di attribuire al Presidente e Amministratore Delegato i poteri necessari per la rappresentanza legale della Società, la firma sociale e l’attuazione delle linee strategiche approvate.

Alla data odierna, secondo le informazioni rese disponibili alla Società, nessuno dei neonominati componenti del Consiglio di Amministrazione risulta detenere partecipazioni nella Società.
Condividi
```