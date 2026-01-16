BestBe Holding, assemblea nomina il nuovo CdA per il triennio 2026-2028

Bestbe Holding

(Teleborsa) - L’Assemblea degli Azionisti di, riunitasi in data odierna in sede ordinaria, in unica convocazione, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione, Rosario Caiazzo, ha nominato per tre esercizi, e dunque, fino all’ Assemblea che verrà convocata per l’approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2028, il nuovo Consiglio di Amministrazione composto dai seguenti tre membri: Rosario Caiazzo; Anna De Cesare; Fabrizio Savino.Tutti i nominati componenti del Consiglio di Amministrazione sono stati tratti dall’regolarmente presentata nei termini di legge dall’azionista di maggioranza(oggi titolare di una partecipazione pari al 18,803% del capitale sociale), con una percentuale di voti favorevoli pari al 100 % del capitale presente e votante.La Consigliera De Cesare, precisa la società in una nota, ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza.In data odierna, a seguito della nomina assembleare, il neoeletto Consiglio di Amministrazione si è riunito e ha deliberato: di nominare; di conferire a Rosario Caiazzo la carica di Amministratore Delegato, attribuendogli i più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria della Società, nei limiti di legge e di statuto, nonché in conformità alle deliberazioni consiliari assunte.Il Consiglio ha altresì deliberato di attribuire al Presidente e Amministratore Delegato i poteri necessari per la rappresentanza legale della Società, la firma sociale e l’attuazione delle linee strategiche approvate.Alla data odierna, secondo le informazioni rese disponibili alla Società, nessuno dei neonominati componenti del Consiglio di Amministrazione risulta detenere partecipazioni nella Società.