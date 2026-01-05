Jacobs acquisterà la quota rimanente di PA Consulting per 1,6 miliardi di dollari

Jacobs

(Teleborsa) -e PA Consulting, società leader nella consulenza per l'innovazione e la trasformazione, hanno raggiunto un accordo per, detenuta principalmente da dipendenti ed ex dipendenti di PA.Il corrispettivo totale per la quota rimanente sarà di circa(1,6 miliardi di dollari), riflettendo una valutazione del 100% dell'attività di circa 3,05 miliardi di sterline, ovvero 13 volte l'EBITDA rettificato previsto per l'anno solare 2025 prima delle sinergie e 12,3 volte includendo le sinergie stimate. L'operazione include anche 75 milioni di sterline di corrispettivo differito che si prevede verrà corrisposto in azioni Jacobs valutate al secondo anniversario della chiusura dell'operazione."Questa è una pietra miliare fondamentale per la nostra attività e sottolinea il nostro approccio disciplinato all'allocazione del capitale incentrata sul rendimento e la nostra priorità nel promuovere una creazione di valore sostenibile - ha commentatodi Jacobs - La nostra partnership negli ultimi 4 anni e più dimostra che siamo nella posizione giusta per migliorare ulteriormente il profilo marginale di Jacobs e sbloccare sinergie, tra cui nuove opportunità di cross-selling".