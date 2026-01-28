Adventure, passaggio al lotto minimo unitario di negoziazione

Adventure

(Teleborsa) -- PMI innovativa fiscalmente ammissibile, società digital, proprietaria del portale ameconviene.it e attiva nel settore della comparazione di tariffe per gas e luce, telefonia, assicurazioni, finance quotata su EGM - comunica che è stato pubblicato da Borsa Italiana l’Avviso relativo al passaggio delle azioni ordinarie Adventure al, dal precedente lotto minimo di 500 azioni.A partire dal 29 gennaio 2026 sarà quindi possibile negoziare sul mercato anche una sola azione.Tutti gli ordini sulle Azioni Ordinarie Adventure con ISIN Code IT0005607715 non eseguiti al termine della seduta del 28 gennaio 2026 verranno cancellati.