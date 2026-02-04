Milano
17:35
46.636
+0,47%
Nasdaq
18:45
24.736
-2,38%
Dow Jones
18:45
49.290
+0,10%
Londra
17:40
10.402
+0,85%
Francoforte
17:35
24.603
-0,72%
Mercoledì 4 Febbraio 2026, ore 19.02
/ Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Madrid (-0,09%)
Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Madrid (-0,09%)
Ibex 35 termina le contrattazioni a 18.102,5 Euro
In breve
,
Finanza
04 febbraio 2026 - 17.53
Chiude sulla parità Madrid, che propone sul finale un -0,09% e archivia gli scambi a 18.102,5 Euro.
Condividi
Argomenti trattati
Madrid
(85)
Titoli e Indici
Ibex 35 Index
-0,09%
