Milano 17:35
46.636 +0,47%
Nasdaq 18:45
24.736 -2,38%
Dow Jones 18:45
49.290 +0,10%
Londra 17:40
10.402 +0,85%
Francoforte 17:35
24.603 -0,72%

Confinvest, perfezionata l'acquisizione del ramo di azienda di Dierre

Finanza
(Teleborsa) - Confinvest, market dealer italiano specializzato nell'oro fisico da investimento e quotato su Euronext Growth Milan, ha perfezionato l'acquisizione del ramo di azienda di Dierre, che si configura quale operazione di reverse takeover.

L'operazione rappresenta un passaggio rilevante nel percorso di crescita per linee esterne della società e consente a Confinvest di rafforzare il proprio posizionamento nel settore dell'oro fisico da investimento, ampliando il perimetro operativo e le competenze industriali. In particolare, Confinvest potrà affiancare all'attività retail su monete e lingotti d'oro da investimento lo sviluppo del canale all'ingrosso (wholesale), orientato a grandi quantità, nel quale Dierre vanta una consolidata esperienza.

"Il closing di oggi rappresenta un passaggio significativo nel percorso di sviluppo di Confinvest: non si tratta solo di un atto formale, ma della concretizzazione della nostra strategia di crescita - ha commentato Simone Manenti, CEO di Confinvest - L'operazione su Dierre ci consente di rafforzare la nostra capacità operativa e di affiancare al presidio sul mercato retail un canale wholesale strategico. L'aumento di capitale concluso nelle scorse settimane ha fornito le risorse necessarie per sostenere l'operazione e proseguire con determinazione nell'attuazione del nostro percorso di crescita".
