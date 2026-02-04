Confinvest, perfezionata l'acquisizione del ramo di azienda di Dierre

Confinvest

(Teleborsa) -, market dealer italiano specializzato nell'oro fisico da investimento e quotato su Euronext Growth Milan, ha, che si configura quale operazione di reverse takeover.L'operazione rappresenta undella società e consente a Confinvest di rafforzare il proprio posizionamento nel settore dell'oro fisico da investimento, ampliando il perimetro operativo e le competenze industriali. In particolare, Confinvest potrà affiancare all'attività retail su monete e lingotti d'oro da investimento lo sviluppo del canale all'ingrosso (wholesale), orientato a grandi quantità, nel quale Dierre vanta una consolidata esperienza."Il closing di oggi rappresenta un passaggio significativo nel percorso di sviluppo di Confinvest: non si tratta solo di un atto formale, ma della concretizzazione della nostra strategia di crescita - ha commentatodi Confinvest - L'operazione su Dierre ci consente di rafforzare la nostra capacità operativa e di affiancare al presidio sul mercato retail un canale wholesale strategico. L'aumento di capitale concluso nelle scorse settimane ha fornito le risorse necessarie per sostenere l'operazione e proseguire con determinazione nell'attuazione del nostro percorso di crescita".