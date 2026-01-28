Confinvest, Dierre sottoscrive AuCap riservato da 1 milione di euro

(Teleborsa) - il Consiglio di Amministrazione di Confinvest
, market dealer di oro fisico e PMI Innovativa quotata su Euronext Growth Milan, ha deliberato il collocamento
di tutte le 500 azioni residue, non sottoscritte durante il periodo di opzione, a favore di Bolaffi
per un controvalore di 917,50 euro. L'operazione è stata classificata come di importo esiguo dal Comitato per le Operazioni con Parti Correlate e non è stata dunque soggetta alle relative procedure limitative.
Contestualmente, la società ha reso nota l'integrale sottoscrizione
di un aumento di capitale inscindibile
da parte di Dierre
per un importo di 1 milione di euro
.
Pertanto, ad esito dell’Aumento di Capitale e dell’Aumento Riservato, risultano sottoscritte complessivamente 1.898.854 azioni Confinvest di nuova emissione, per un controvalore complessivo pari a 3,48 milioni di euro
. A seguito di queste operazioni, il capitale sociale della PMI Innovativa risulta pari a 894.516,40 euro, suddiviso in 8.945.164 azioni ordinarie prive di valore nominale.
Sempre in data odierna, il board ha approvato il calendario degli eventi societari
per l'esercizio 2026, fissando l'approvazione del progetto di bilancio 2025 tra il 25 e il 31 marzo e la relativa assemblea ordinaria tra il 24 e il 30 aprile. La relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2026 sarà invece approvata tra il 23 e il 30 settembre e verrà sottoposta volontariamente a revisione contabile limitata.