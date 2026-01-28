Confinvest, Dierre sottoscrive AuCap riservato da 1 milione di euro

Confinvest

(Teleborsa) - il Consiglio di Amministrazione di, market dealer di oro fisico e PMI Innovativa quotata su Euronext Growth Milan, ha deliberato ildi tutte le 500 azioni residue, non sottoscritte durante il periodo di opzione, a favore diper un controvalore di 917,50 euro. L'operazione è stata classificata come di importo esiguo dal Comitato per le Operazioni con Parti Correlate e non è stata dunque soggetta alle relative procedure limitative.Contestualmente, la società ha reso nota l'di unda parte diper un importo diPertanto, ad esito dell’Aumento di Capitale e dell’Aumento Riservato, risultano sottoscritte complessivamente 1.898.854 azioni Confinvest di nuova emissione, per un controvalore complessivo pari a. A seguito di queste operazioni, il capitale sociale della PMI Innovativa risulta pari a 894.516,40 euro, suddiviso in 8.945.164 azioni ordinarie prive di valore nominale.Sempre in data odierna, il board ha approvato il calendario degliper l'esercizio 2026, fissando l'approvazione del progetto di bilancio 2025 tra il 25 e il 31 marzo e la relativa assemblea ordinaria tra il 24 e il 30 aprile. La relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2026 sarà invece approvata tra il 23 e il 30 settembre e verrà sottoposta volontariamente a revisione contabile limitata.