Exail Technologies, emissione tap di obbligazioni convertibili per 200 milioni di euro

(Teleborsa) - Exail Technologies
, azienda high-tech francese specializzata in robotica marittima e sistemi di navigazione, ha completato con successo un'emissione a tasso fisso di obbligazioni convertibili
in nuove azioni e/o scambiabili con azioni esistenti della società tramite una procedura di ABB
senza diritto di opzione preferenziale degli azionisti, per un importo nominale di 200 milioni di euro
.
Le nuove obbligazioni sono emesse alle stesse condizioni delle obbligazioni senza data e non subordinate da 300 milioni di euro, convertibili in nuove azioni e/o scambiabili con azioni esistenti emesse a ottobre 2025
.
Il prezzo
di emissione delle nuove obbligazioni è pari al 127% del valore nominale. Inoltre, la società riceverà gli interessi maturati sulle nuove obbligazioni per il periodo dal 1° ottobre 2025 incluso. Pertanto, la società raccoglierà un totale di 256 milioni di euro.
A titolo esemplificativo, considerando un'offerta per un importo nominale di 200 milioni di euro, la società spiega che la massima potenziale diluizione
rappresenterebbe circa il 10,8% del capitale sociale in circolazione, qualora il diritto di conversione/scambio fosse esercitato per tutte le obbligazioni e la società decidesse di consegnare solo nuove azioni all'esercizio del diritto di conversione/scambio.
Il ricavato netto dell'offerta sarà utilizzato per scopi aziendali generali
, incluso il futuro rifinanziamento dell'acquisizione di iXblue completata nel 2022.