Exail Technologies, emissione tap di obbligazioni convertibili per 200 milioni di euro

Exail Technologies

(Teleborsa) -, azienda high-tech francese specializzata in robotica marittima e sistemi di navigazione, ha completato con successo un'emissione a tasso fisso diin nuove azioni e/o scambiabili con azioni esistenti della società tramite unasenza diritto di opzione preferenziale degli azionisti, per un importo nominale diLe nuove obbligazioni sono emesse alle stesse condizioni delle obbligazioni senza data e non subordinate da 300 milioni di euro, convertibili in nuove azioni e/o scambiabili con azioni esistenti emesse aIldi emissione delle nuove obbligazioni è pari al 127% del valore nominale. Inoltre, la società riceverà gli interessi maturati sulle nuove obbligazioni per il periodo dal 1° ottobre 2025 incluso. Pertanto, la società raccoglierà un totale di 256 milioni di euro.A titolo esemplificativo, considerando un'offerta per un importo nominale di 200 milioni di euro, la società spiega che la massimarappresenterebbe circa il 10,8% del capitale sociale in circolazione, qualora il diritto di conversione/scambio fosse esercitato per tutte le obbligazioni e la società decidesse di consegnare solo nuove azioni all'esercizio del diritto di conversione/scambio.Il ricavato netto dell'offerta sarà utilizzato per, incluso il futuro rifinanziamento dell'acquisizione di iXblue completata nel 2022.