Analisi Tecnica: EUR/CHF del 4/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 4 febbraio
Seduta in frazionale rialzo per il cambio Euro / CHF, che ha terminato gli scambi in aumento a 0,9186.
Lo status tecnico di medio periodo dell'Euro nei confronti del Franco Svizzero rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 0,9212, mentre i supporti sono stimati a 0,9144. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 0,928.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)