Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 23/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 23 febbraio
Giornata positiva per il derivato italiano, che chiude a 46.750.
Il quadro tecnico di breve periodo del Future sul FTSE MIB mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 47.055. Rischio di discesa fino a 46.135 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 47.975.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)