Milano 10:58
46.578 -0,26%
Nasdaq 23-feb
24.709 -1,21%
Dow Jones 23-feb
48.804 -1,66%
Londra 10:58
10.669 -0,15%
Francoforte 10:58
24.960 -0,13%

Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 23/02/2026

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 23 febbraio

Giornata positiva per il derivato italiano, che chiude a 46.750.

Il quadro tecnico di breve periodo del Future sul FTSE MIB mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 47.055. Rischio di discesa fino a 46.135 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 47.975.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
