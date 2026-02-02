Somec, nuove commesse da 13,5 milioni di euro per interior e architetture di pregio

Somec

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nella realizzazione di progetti in ambito navale e civile ha acquisito, tramite la propria divisione Mestieri, progettazione e creazione di interior personalizzati, unarelativi a progetti di interni, architetture speciali e rivestimenti di alta gamma. Le commesse hanno une gli effetti economici sono previsti interamente nel corso dell'esercizio 2026.I progetti coinvolgono le societàe si sviluppano in Italia e negli Stati Uniti, includendo città come Venezia, Roma e Milano, oltre ad alcune celebri aree della California. Gli incarichi interessano strutture alberghiere di alto profilo, spazi boutique iconici e ambienti lavorativi di pregio."Queste nuove commesse evidenziano l'evoluzione dell'offerta della divisione Mestieri verso progetti sempre più articolati, nei quali le competenze delle società controllate vengono declinate in soluzioni uniche e su misura, espressione di un saper fare artigiano capace di trasformare materiali e tecnologie in realizzazioni di pregio straordinario - ha commentato il- L'ambito dei serramenti speciali in acciaio e bronzo rappresenta un'area su cui stiamo investendo in modo mirato in coerenza con una strategia di crescita orientata a progetti ad elevata specializzazione e complessità. Un approccio che combina Made in Italy, controllo industriale e capacità esecutiva, dando vita a realizzazioni esclusive per contesti architettonici di eccellenza".