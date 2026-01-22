Milano 13:19
Piazza Affari: amplia il rialzo Ariston Holding

(Teleborsa) - Ottima performance per il produttore di sistemi di riscaldamento e produzione di acqua calda, che scambia in rialzo del 4,27%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Ariston Holding più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Ariston Holding, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 4,765 Euro. Primo supporto visto a 4,589. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 4,489.

