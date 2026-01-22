Piazza Affari: amplia il rialzo Ariston Holding

(Teleborsa) - Ottima performance per il produttore di sistemi di riscaldamento e produzione di acqua calda
, che scambia in rialzo del 4,27%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Ariston Holding
più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Ariston Holding
, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 4,765 Euro. Primo supporto visto a 4,589. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 4,489.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)