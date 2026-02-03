Sartorius, fatturato 2025 sale a 3,54 miliardi di euro

Sartorius

(Teleborsa) -, società tedesca di forniture biochimiche, ha comunicato che ilè aumentato del 7,6% a cambi costanti nell'esercizio, raggiungendo i 3.538 milioni di euro. La crescita reported è stata del 4,7%, principalmente a causa della debolezza del dollaro statunitense. Tutte le regioni hanno contribuito all'espansione del fatturato: la regioneè cresciuta del 5,8% a cambi costanti rispetto all'anno precedente, con un fatturato di 1.467 milioni di euro, mentre la regioneha chiuso l'anno con un incremento del fatturato dell'8,9%, raggiungendo i 1.251 milioni di euro. L'azienda ha registrato una crescita dell'8,9% anche nella regione, generando un fatturato di 820 milioni di euro.L'ha continuato a crescere a un tasso sovraproporzionale dell'11,2%, raggiungendo i 1.052 milioni di euro. Volume, mix di prodotti ed economie di scala hanno più che compensato gli impatti valutari negativi e l'effetto frenante dei dazi statunitensi. Ilcorrispondente è aumentato significativamente di 1,7 punti percentuali, attestandosi al 29,7%, rispetto al 28,0% dell'anno precedente. L'ha registrato un andamento ancora più sostenuto, con un aumento del 18,2% a 331 milioni di euro, dopo i 280 milioni di euro del 2024."In tutto il settore, il 2025 è stato caratterizzato da un ritorno alla normalità della domanda di prodotti di consumo, da un elevato livello di innovazione nelle terapie consolidate e nelle nuove modalità terapeutiche e da una continua e cauta attività di investimento da parte dei clienti - ha affermato il- È stato un anno positivo per Sartorius: abbiamo raggiunto i nostri obiettivi di fatturato e redditività e siamo molto soddisfatti. Entrambe le divisioni hanno contribuito al risultato positivo. Lo, mentre il business con apparecchiature e strumenti si è progressivamente stabilizzato nel corso dell'anno. Allo stesso tempo, abbiamo aumentato la nostra redditività e gettato le basi per un'ulteriore crescita".