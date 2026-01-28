Groupe Crit, fatturato 2025 sale a 3,37 miliardi di euro con contributo Openjobmetis

Groupe Crit

(Teleborsa) -, big francese della somministrazione di lavoro che controlla anche l'italiana Openjobmetis, ha chiuso ilcon unpari a 3.372 milioni di euro, in crescita del 7,9% rispetto al 2024. Tale incremento include un impatto di perimetro dell'8,4% relativo all'integrazione di Openjobmetis in Italia, consolidata da maggio 2024. Su base organica, il fatturato è stabile rispetto al 2024. Le vendite internazionali rappresentano il 45% del fatturato totale.Ilha contribuito alla solida performance, nonostante le persistenti condizioni di mercato contrastanti. Nel periodo, il fatturato consolidato del Gruppo è stato pari a 867,3 milioni di euro, in crescita dell'1,4% (2,0% a perimetro e tassi di cambio costanti) rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.In, il fatturato di Openjobmetis nel trimestre ha registrato una crescita organica del 2,8%."Questa conclusione positiva dell'anno conferma la resilienza del Gruppo e gli- commenta l'azienda - Con l'emergere dei primi segnali di ripresa, Groupe Crit intende continuare a dimostrare la propria agilità e adattabilità attraverso la diversificazione della sua offerta, la solidità della sua rete e il consolidamento della sua posizione internazionale".